Paléo a ouvert ses portes pour six jours de festival

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le Paléo a ouvert ses portes mardi à Nyon vers 16h00 pour six jours de concert. L’icône rock Patti Smith ouvre les feux peu avant 19h00 sur la Grande scène de la Plaine de l’Asse.

Yalla Miku, la formation métisse, basée à Genève, a commencé à jouer au Club Tent vers 16h30 tandis que les festivaliers affluaient sur le site du festival sous un soleil de plomb. Les places à l’ombre étaient particulièrement prisées.

Mardi matin, les 1500 billets mis en vente comme chaque jour sont partis en quelques minutes à peine, a précisé le porte-parole du festival,

Environ deux heures plus tard vers 18h45, le Patti Smith Quartet devait monter sur la plus grande scène du festival, qui en compte six. Dans une tournée qui a débuté en juin dans la petite ville balnéaire de Brighton à une heure de Londres, la chanteuse new yorkaise sillonne l’Europe depuis cette date.

Toujours sur la grande scène, les rockers anglais de Royal Blood et une star de l’afrobeats Burna Boy lui succéderont mardi jusque tard dans la nuit.

Une vingtaine d’artistes suisses

Cette année plus d’une vingtaine de jeunes artistes suisses sont programmés. Le jeune chanteur valaisan d’origine vietnamienne Nuit Incolore, 23 ans, qui fait un tabac en France, est attendu jeudi sur la scène Vega. Il s’est produit à “Sion sous les étoiles” la semaine dernière.

Slimka, le rappeur genevois de 30 ans, qui a gagné le dernier Music Awards helvétique, dédié aux Romands, chantera vendredi au Club Tent. Dans le même lieu, les spectateurs pourront assister à un concert de Lanka, l’ambassadrice de 26 ans de l’afro pop, originaire du Burkina Faso et basée à Lausanne.

Particularité de cette édition, qui fait la part belle aux spectateurs de moins de 30 ans et où le rap est dominant, près de 80% des artistes s’y produisent pour la première fois. Au moment de la présentation de la programmation en mars dernier, plusieurs journaux romands avaient déploré que le rock soit sous-représenté avec à peine une dizaine de groupes.