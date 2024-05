Pas de course aux subventions pour sauver la métallurgie suisse

(Keystone-ATS) Le secteur métallurgique suisse, sous pression, peut faire face à la concurrence, estime le Conseil fédéral. Ce dernier ne veut pas se lancer dans une course aux subventions, annonce-t-il mercredi.

Les déséquilibres du marché provoqués par la politique énergétique industrielle de l’UE constituent un défi, reconnaît le Conseil fédéral dans un communiqué, en réponse à une motion du Parlement. Le gouvernement “se mobilise à tous les niveaux” contre les mesures protectionnistes prises à l’étranger.

Il a demandé à l’UE que la Suisse soit épargnée par ces mesures. Mais le gouvernement ne veut pas se lancer dans une course aux subventions. Le secteur métallurgique peut faire face, grâce aux programmes d’encouragement en place et à venir dans le domaine de la politique énergétique et climatique.

Le Conseil fédéral constate que le renouveau de la politique industrielle à l’étranger n’entrave pas la compétitivité de la Suisse. Il estime également que les dépendances commerciales sont limitées.