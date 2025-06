Pas de répit entre Israël et Iran, qui poursuivent les frappes

Keystone-SDA

Israël et l'Iran ont poursuivi leurs bombardements dans la nuit de samedi à dimanche, au troisième jour d'une escalade militaire sans précédent entre les deux pays ennemis. Les tirs de missiles iraniens ont fait au moins huit morts sur le territoire israélien.

4 minutes

(Keystone-ATS) L’armée israélienne a indiqué dimanche avoir visé des cibles « liées au projet d’armes nucléaires du régime iranien », citant notamment le ministère de la défense et le siège de l’organisation d’innovation et de recherche défensives, également connue sous son acronyme persan, SPND. Plusieurs détonations ont été entendues dans la capitale par les journalistes de l’AFP.

Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, un des bâtiments du ministère a été « légèrement endommagé ».

Deux dépôts de carburant ont également été frappés à Téhéran. « Le dépôt pétrolier de Shahran ainsi qu’un autre réservoir au sud [de la ville] ont été pris pour cible par le régime sioniste », a indiqué le ministère du pétrole dans la nuit. Le dépôt de Shahran était la proie des flammes, selon un journaliste de l’AFP.

« Téhéran brûle », a commenté dimanche matin sur le réseau social X le ministre israélien de la défense, Israël Katz.

Deux salves de missiles

En riposte, l’Iran a lancé deux séries de tirs de missiles sur le centre et le nord d’Israël, qui ont fait depuis samedi soir huit morts et plus de 130 blessés, selon Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Les frappes iraniennes, menées par des drones et des missiles, ont notamment visé des installations de ravitaillement des avions de combat, ont affirmé les gardiens de la révolution, l’armée idéologique de la République islamique.

L’Iran est soupçonné par les Occidentaux et par Israël, considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, de vouloir se doter de l’arme atomique. Téhéran dément et défend son droit à développer un programme nucléaire civil.

Allié d’Israël, le président américain Donald Trump avait appelé vendredi l’Iran à conclure un accord avec les Etats-Unis sur son programme nucléaire alors qu’un nouveau cycle de pourparlers indirects était prévu dimanche à Oman. Mais Mascate a annoncé samedi que ces discussions n’auraient pas lieu, l’Iran accusant Israël de les avoir sapées.

« Liberté d’action aérienne »

Depuis vendredi, Israël, affirmant que Téhéran s’approchait du « point de non-retour » vers la bombe atomique, a ciblé des centaines de sites militaires et nucléaires iraniens et tué plusieurs responsables militaires ainsi que des scientifiques de son programme nucléaire.

L’armée de l’air israélienne a frappé samedi plusieurs sites, ciblant notamment des systèmes de défense aérienne dans la région de Téhéran et des dizaines de lanceurs de missiles. L’armée assure qu’elle dispose désormais d’une « liberté d’action aérienne dans tout l’ouest de l’Iran, jusqu’à Téhéran ».

La veille, les frappes aériennes avaient notamment visé le centre d’enrichissement d’uranium de Natanz (centre). L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), citant des informations des autorités iraniennes, a déclaré qu’il avait été détruit dans sa partie en surface.

Netanyahou menace

L’armée israélienne a également dit avoir « démantelé » une usine de conversion d’uranium à Ispahan (centre). L’Iran a fustigé l’AIEA pour son « silence » sur les attaques israéliennes et dit qu’il ne « coopérera plus » avec elle « comme auparavant ».

Le représentant iranien à l’ONU, Amir Saeid Iravani, avait fait état vendredi d’au moins 78 morts et plus de 320 blessés dont une « grande majorité de civils ». Une frappe de drone contre une ambulance dans le nord-ouest du pays a fait samedi deux morts, selon le Croissant-Rouge iranien.

« Nous allons frapper tous les sites et les cibles du régime », a déclaré le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, affirmant avoir le « soutien manifeste » du président américain Donald Trump. « Nous avons infligé un véritable coup à leur programme nucléaire », a-t-il assuré.