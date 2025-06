Pas de réseaux sociaux avant 15 ans, conseillent les Pays-Bas

Keystone-SDA

Le gouvernement néerlandais a conseillé mardi aux parents d'interdire aux enfants de moins de 15 ans les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram pour préserver leur santé mentale. Avec cet avis, non contraignant, les Pays-Bas emboîtent le pas à d'autres pays.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le président français Emmanuel Macron s’est engagé à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en France si, « d’ici quelques mois », cela ne se faisait pas au niveau européen.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande préconisent une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, tout comme l’Espagne.

« L’utilisation intensive des écrans et des réseaux sociaux peut nuire à la santé (mentale) et au développement des enfants », a déclaré le ministère néerlandais de la Santé, du Bien-être et des Sports.

Troubles

« Pensez aux troubles du sommeil, aux crises de panique, aux symptômes dépressifs, à la baisse de concentration et à une image négative de soi », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le ministère fait une distinction entre l’utilisation de smartphones, d’applications de messagerie comme WhatsApp et Signal, et de réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram.

Pas de smartphone avant l’équivalent du CM2 aux Pays-Bas, soit 11 ou 12 ans, préconise le gouvernement.

À partir du collège, où les enfants entrent à l’âge de 12 ou 13 ans aux Pays-Bas, les applications de messagerie devraient être autorisées, mais pas de réseaux sociaux avant 15 ans, selon les directives.

« Une approche progressive est efficace : d’abord apprendre à communiquer par messagerie, puis se familiariser avec les réseaux sociaux », a expliqué le gouvernement.

Le ministère a également publié des directives sur le temps d’écran: aucun avant deux ans, pas plus de trois heures pour les plus de 12 ans.

Une utilisation saine des écrans ne se limite toutefois pas à une simple limitation du temps, a déclaré le gouvernement.

« Il s’agit également d’équilibrer le temps passé devant un écran avec d’autres activités, d’utiliser les médias ensemble et de favoriser des expériences en ligne positives », a-t-il souligné.

Plusieurs pays de l’UE, dont la France, l’Espagne et la Grèce, ont récemment appelé Bruxelles à davantage encadrer l’utilisation des plateformes en ligne par les enfants, face aux inquiétudes concernant leur caractère addictif mais aussi les dangers liés au cyberharcèlement ou à la prolifération des discours de haine.