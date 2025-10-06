Pas loin de 1000 personnes aux portes ouvertes du Tribunal cantonal
Près de 1000 personnes se sont pressées samedi aux portes ouvertes du Tribunal cantonal au nouveau Palais de l'Hermitage à Lausanne. Au-delà des audiences fictives et des conférences qui ont fait salle comble, le public a particulièrement apprécié pouvoir échanger avec les magistrats et collaborateurs présents.
(Keystone-ATS) Organisé pour la première fois par l’Ordre judiciaire vaudois, cet événement a rencontré un succès réjouissant, écrit le canton lundi dans un communiqué. De 9h00 à 18h00, près de 1000 personnes ont parcouru les salles et pas perdus du Palais, afin d’en apprendre plus sur le domaine souvent méconnu de la justice et les personnes qui oeuvrent au quotidien à son service.
Parmi les moments forts, les audiences fictives ont permis d’illustrer comment un enchaînement de faits, tous liés à une rupture amoureuse, peut conduire à devoir se poser diverses questions juridiques, que ce soit en matière pénale, civile ou de droit administratif. Les conférences de Marie-Pierre Bernel, présidente du Tribunal cantonal, ont également attiré un nombreux public.
Petits et grands ont pu visiter à leur rythme le bâtiment historique et la nouvelle extension du Palais de justice, inaugurée vendredi après plus de trois ans de travaux. Le public a également pu appréhender l’histoire et l’organisation de l’Ordre judiciaire, ses différents métiers, la numérisation de la justice ou encore les secrets architecturaux du tribunal.