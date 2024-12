Passage sans problème au nouvel horaire des CFF

Keystone-SDA

Le passage au nouvel horaire des CFF dimanche s'est déroulé sans problème, selon l'ex-régie fédérale Le nouvel horaire vivra son baptême du feu lundi matin avec le début du trafic professionnel et des pendulaires.

(Keystone-ATS) Le nouvel horaire est entré en vigueur avec succès depuis ce (dimanche) matin, écrivaient dans l’après-midi les CFF sur le réseau X. Le démarrage s’est déroulé sans incident notoire, ajoutent-ils.

En Suisse romande, où ce changement était le plus important depuis 20 ans, le démarrage s’est effectué sans anicroche et les trains sont à l’heure, précise l’ex-régie fédérale. Et d’ajouter que des dizaines d’assistants-clientèle sont sur les quais des gares de Suisse romande pour orienter les usagers. Le prochain test se fera lundi avec le trafic des pendulaires.

L’horaire CFF a subi une refonte complète: sa structure de base, qui date des années 2000, a été adaptée pour absorber les contraintes liées aux nombreux chantiers de modernisation et développement de l’infrastructure ferroviaire. Le nouvel horaire modifie les minutes de départ de quasiment tous les trains en Suisse romande. La clientèle devra donc changer ses habitudes.

Renens (VD) par exemple est désormais desservie par les convois grandes lignes. Et l’offre entre le pied du Jura, via Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et le nœud ferroviaire de Lausanne/Renens est renforcée. Les trains IC5 circuleront chaque demi-heure sur cet axe.

Offre nocturne

Les offres nocturnes dans les cantons de Vaud et Genève sont aussi améliorées, et CarPostal augmente aussi ses prestations. Les modifications les plus importantes touchent l’axe Lausanne-Genève.

A Neuchâtel, en particulier les lignes du bas du canton, et à Fribourg, les usagers profiteront d’un renforcement de l’offre et des correspondances. En Valais, une extension des lignes de CarPostal est prévue dans la région de St-Maurice.

Dans le Haut-Valais, plusieurs nouvelles liaisons matinales vont faire leur apparition pour assurer la correspondance avec le premier train en direction de Berne. Les Jurassiens quant à eux ne verront pas de grands changements, mais simplement de petites adaptations.

Trajets plus longs

Le reste de la Suisse connaît aussi des évolutions, notamment de nouveaux trains de nuit et davantage de liaisons vers les pays voisins.

Les nombreux chantiers entraîneront parfois des temps de trajets plus longs ou obligeront les voyageurs à changer plus souvent de train, avertissent les CFF. Ces derniers recommandent à leur clientèle de consulter l’horaire en ligne sur CFF.ch ou dans l’application Mobile CFF avant chaque voyage.