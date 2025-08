Perséides: de nombreuses communes vont éteindre leur éclairage

Keystone-SDA

Comme chaque année au mois d'août, de nombreuses communes vaudoises offre à la population une expérience céleste: voir les étoiles filantes des Perséides. L'éclairage public est alors complètement ou en partie éteint. Cette année, la fourchette pour profiter pleinement de ce spectacle se situe entre le 9 et le 14 août, avec un pic d'activités durant la nuit du 12 au 13 août.

(Keystone-ATS) Lorsque les conditions sont optimales, jusqu’à 100 voire 200 étoiles filantes peuvent être potentiellement observées à l’heure. Les meilleurs points d’observation se situent idéalement loin des grandes villes, sur les collines et les montagnes. D’où l’idée de plonger un instant dans le noir les villes et grands villages.

A Lausanne, en plus de l’extinction des bâtiments patrimoniaux tels que le palais de Rumine, l’église St-François et l’Hôtel de Ville, la Ville éteindra trois zones dès le soir du mardi 12 août, indique-t-elle mercredi dans un communiqué: le bord du lac de Vidy au parc Bourget, le parc de Valency et le tour du lac de Sauvabelin.

Pour la première fois, une animation se déroulera ce soir-là dès 20h30 au stade Pierre-de-Coubertin pour permettre au public d’observer les étoiles au moyen de télescopes et de découvrir la relation entre éclairage public, patrimoine céleste et biodiversité.

Ouest lausannois et région de Morges réunis

Hors capitale, de nombreuses autres communes participent aussi à ce spectacle étoilé, à l’instar d’une quinzaine de communes de l’Ouest lausannois (Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens, Saint-Sulpice, Villars-Sainte-Croix) et de la région de Morges (Echandens, Echichens, Lonay, Lussy-sur-Morges, Morges et Préverenges). Dans une initiative intercommunale, elles éteindront l’éclairage public, complètement ou partiellement, le plus souvent entre le 9 et le 12 août.

A Yverdon-les-Bains, l’éclairage public plongera dans le noir, à l’exception de la zone de la gare et de celle de l’hôpital, dès 22h00 le mardi 12 août et pour la nuit. Légèrement décalé, l’Observatoire de Vevey invite le public pour une soirée d’observation des perséides et de concert jazz le samedi 16 août.

A noter que le Signal de Bougy, au-dessus d’Aubonne, est un grand espace vert situé à 700 mètres d’altitude, cadre propice pour s’émerveiller du ciel et des étoiles filantes.

Pour ces nuits des Perséides, les communes participantes encouragent en général les entreprises, commerces et particuliers à éteindre leurs vitrines. Les automobilistes sont invités à rouler à une vitesse réduite et les piétons à porter des couleurs claires et à se munir d’une lampe de poche.