Peu d’appui au contre-projet pour les entreprises responsables

Keystone-SDA

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Le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative pour des entreprises responsables n'obtient que peu de soutien. L'économie et le camp bourgeois le rejettent catégoriquement. Pour les initiants et la gauche, il ne va pas assez loin.

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(Keystone-ATS) Pour le PLR, le contre-projet va dans le même sens que l’initiative et ne résout pas les problèmes. La proposition défavorise les entreprises suisses au niveau international. Elle crée de l’insécurité juridique et met en danger les places de travail.

Même son de cloche à l’UDC, qui estime que le contre-projet n’a rien d’un compromis: il constitue une transposition directe, sans précédent, des principales exigences de l’initiative.

Le Centre appuie le projet gouvernemental «sur le principe». Mais, ce dernier va trop loin. La gauche, le PVL et les initiants saluent l’orientation du projet. Celui-ci pose des bases importantes, mais il n’atteint pas un cadre réglementaire efficace au niveau international, écrit la coalition pour les entreprises responsables.

Swissmem, la faîtière des entreprises technologiques, rejette également l’ensemble du contre-projet.

Le contre-projet du Conseil fédéral vise à garantir la protection des droits humains et de l’environnement dans le cadre d’une gestion d’entreprise durable. Tout en préservant la compétitivité économique et en réduisant la charge administrative ainsi que les coûts.