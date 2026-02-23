La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pictet va ouvrir un bureau en Afrique du Sud

Keystone-SDA

Le groupe bancaire genevois Pictet va ouvrir un bureau de représentation en Afrique du Sud. Situé à Johannesburg, il s'agit de sa première implantation africaine.

1 minute

(Keystone-ATS) «Pictet a récemment reçu l’autorisation d’ouvrir un bureau de représentation de la part de la Prudential Authority», l’autorité de régulation financière sud-africaine, a expliqué lundi une porte-parole à l’agence AWP, confirmant les informations du journal de Johannesburg BusinessDay.

La banque est également en discussion avec la FSCA (Financial Sector Conduct Authority) pour obtenir une licence en tant que fournisseur de services financiers.

Selon des médias locaux, cette annonce s’inscrit dans un mouvement global des banques privées vers les marchés émergents, avec un fort potentiel de croissance sur le continent africain.

