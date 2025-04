Places de stationnement pour artisans en test à Bienne

Keystone-SDA

La Ville de Bienne (BE) lance un projet-pilote de places de stationnement réservées aux artisans. Les véhicules munis d’une carte spécifique pourront y rester garés pendant trois heures en payant un montant à la commune.

1 minute

(Keystone-ATS) Ces places ont un marquage jaune et sont pourvues d’un panneau correspondant. « L’offre s’adresse en premier lieu aux entreprises qui réalisent des mandats de service et des petits travaux de construction. Les places de stationnement pour artisans ne sont pas prévues pour que ceux-ci se garent en vue de travaux de longue durée », a indiqué mardi la Ville.

Le projet-pilote se concentre sur des emplacements précis du centre-ville où la pression est la plus forte et où les places de stationnement bleues et blanches sont souvent occupées. « L’offre est testée sur des aires où il est actuellement interdit de stationner. Il n’a donc pas été nécessaire de transformer des places de stationnement existantes », a précisé la Ville.

Les artisans intéressés par cette proposition devront acheter une carte spécifique, qui aura une validité d’un jour, d’une semaine, d’un mois ou d’une année. Le coût est de 7 francs pour une journée, 28 francs pour une semaine, 99 francs pour un mois et 396 francs pour une année. Des rabais sont accordés s’il y a plusieurs numéros d’immatriculation.

Cette offre est disponible dès maintenant et durant un an. Si elle fait ses preuves, la Ville veut la maintenir et l’étendre.