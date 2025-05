Plans et maquettes de la future gare de Cernier dévoilés

Keystone-SDA

Les plans et maquettes de la future gare de Cernier (NE), créée dans le cadre de la ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ont été dévoilés lundi à Evologia. L’équipe lauréate est composée des bureaux KCAP et Metron.

(Keystone-ATS) « La future gare constitue un enjeu majeur de l’aménagement du territoire du Val de-Ruz », a indiqué lundi le canton de Neuchâtel. Dans le cadre des mandats d’étude parallèles, quatre équipes pluridisciplinaires ont imaginé des propositions de développement du pôle de Cernier.

Au terme des dix mois de processus, un collège d’experts composé de spécialistes et de représentants politiques du canton, de la commune et des CFF, a désigné comme lauréat, l’équipe composée des bureaux KCAP et Metron. Le projet « KM1 a convaincu car il définit ni trop, ni trop peu les règles urbanistiques, il optimise l’économicité et la fonctionnalité de la gare et il affiche des ancrages identitaires et paysagers forts dans le site, peut-on lire dans le communiqué.

L’équipe se verra attribuer un mandat en vue d’établir une planification directrice du site et un avant-projet du pôle multimodal. Avec la construction de la gare, de nouveaux arrêts de bus, de parkings vélos et d’un parking relais, le site sera un pôle multimodal pour tout le Val-de-Ruz.

L’implantation de cette nouvelle gare va permettre de localiser un pôle économique de développement et de créer une nouvelle zone d’activités au sud de la localité. Le projet de ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dont la mise en exploitation est désormais prévue pour 2041 réduira le temps de parcours de 28 à 15 minutes. « Les CFF poursuivent les études d’avant-projet de l’ouvrage ferroviaire », a rappelé le canton.