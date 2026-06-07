Plus de 1,2 million de personnes à Madrid pour la messe de Léon XIV

Keystone-SDA

Plus de 1,2 million de personnes se sont rassemblées dimanche matin dans les rues du centre de Madrid pour suivre une messe célébrée par le pape Léon XIV. Il participera à d'autres rassemblements au cours de ses sept jours dans le pays.

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(Keystone-ATS) Le roi Felipe VI et la reine Letizia, qui ont accueilli le pape samedi à son arrivée dans la capitale espagnole, assistent à l’office sur la place de Cibeles, où se rassemblent habituellement les fans du Real Madrid pour célébrer les titres du club de football.

Les autorités ont mis en place un vaste dispositif logistique pour la messe, après laquelle Léon XIV conduira la procession du Corpus Christi sur quelques centaines de mètres.

La capitale espagnole a vu les choses en grand et plus de 30’000 œillets, majoritairement jaunes et blancs, aux couleurs du drapeau du Vatican, orneront le parcours.

Le pape doit participer à d’autres grands rassemblements au cours de sa visite de sept jours en Espagne, un bastion historique du catholicisme en Europe où la pratique religieuse est en perte de vitesse ces dernières décennies. Le souverain pontife célèbrera notamment une messe à la basilique Sagrada Familia de Barcelone mercredi pour inaugurer la plus haute tour de l’œuvre d’Antoni Gaudí, à l’occasion du centenaire de la mort de l’architecte.