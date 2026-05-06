Plus de 4330 signatures pour le retrait des subventions à la CICAD

Keystone-SDA

La pétition lancée début mars par un collectif contre les subventions de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) a été déposée avec plus de 4330 signatures.

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(Keystone-ATS) Le texte a été formellement déposé mardi au secrétariat du Grand Conseil, a dit mercredi à Keystone-ATS l’une de ses artisanes, l’ancienne députée Jocelyne Haller, confirmant une information du quotidien Le Courrier. Il avait été auparavant relayé auprès de la Commission des pétitions du Conseil municipal, étant donné qu’il cible à la fois les subventions municipales et cantonales.

Le volume de signatures dépasse celui requis pour une initiative ou un référendum cantonaux. «Un signal très fort», selon Mme Haller qui veut que les autorités jouent leur rôle de surveillance. «Il y a une sorte lassitude dans une large couche de la population» par rapport au discours de la coordination, ajoute-t-elle.

Début mars, le Collectif pour la défense des droits humains-Genève (CDDH) avait expliqué cette approche pour protester contre l’amalgame fait, selon lui, par la CICAD entre antisémitisme et antisionisme. Rassemblant une dizaine de mouvements, il ne s’attaque pas à l’existence de cette entité mais à son discours notamment dans le cadre d’activités pédagogiques qui viole, estime-t-il, le principe de neutralité.

Si les pétitionnaires n’étaient pas satisfaits de la réaction des commissions, «nous réfléchirons à d’autres moyens d’être entendus», explique Mme Haller.

La subvention municipale dépasse les 100’000 francs cette année. De son côté, la CICAD déplore une «stigmatisation traditionnelle» portée par certains «fondamentalistes» contre elle et qui «veulent sa peau», affirmait en mars à Keystone-ATS son secrétaire général Johanne Gurfinkiel. Il avait ensuite annoncé une plainte. Mais le CCDH-Genève n’a pas été contacté par le Ministère public.