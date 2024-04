Plus de 45’000 signatures en soutien à Gaza

3 minutes

(Keystone-ATS) Plus de 45’000 personnes demandent au Conseil fédéral et au Parlement d’assurer le financement de l’agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNWRA). L’ONG Amnesty International a déposé lundi à Berne deux pétitions.

Avec une action intitulée “Suisse humanitaire, où es-tu ?”, Amnesty International Suisse et d’autres organisations ont remis au Conseil fédéral et au Parlement deux pétitions munies de plus de 45’000 signatures. Ces pétitions appellent la Suisse à se souvenir de sa tradition humanitaire et à se ranger clairement du côté du droit international, indique lundi un communiqué.

La Suisse continue de retenir sa contribution financière à l’UNRWA, soit 20 millions de francs par an. Pendant ce temps, la population civile de la bande de Gaza est menacée par la guerre et la famine, rappelle Amnesty.

Et ce, bien que le gouvernement israélien n’ait jusqu’à présent délivré aucune preuve des graves accusations formulées contre des collaborateurs de l’UNRWA. Le rapport d’enquête indépendant de l’ancienne ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna estime en outre que l’UNWRA est en conformité avec les principes de neutralité, constate l’ONG.

Après les accusations d’Israël, plusieurs Etats avaient suspendu le financement de l’UNRWA. “Cette décision draconienne a des conséquences catastrophiques sur la vie et la survie de millions de personnes”, plaide Amnesty.

Décision proche

La commission de politique extérieure du Conseil national devrait se prononcer en début de semaine sur le financement de l’agence. Le Parlement fédéral avait décidé de suspendre l’aide suisse dans le cadre de l’examen du budget 2024. L’UDC et une partie du PLR n’ont pas fait mystère de leur intention de sabrer purement et simplement l’aide destinée à l’UNRWA, et d’affecter les fonds à d’autres organisations.

Le Conseil fédéral a dit la semaine dernière qu’il prendrait une décision “ultérieurement”. “L’hésitation de notre pays à financer l’aide de l’ONU alors que des millions de Palestiniens souffrent de la faim est difficilement compréhensible, et va ternir l’image de la Suisse humanitaire”, selon Patrick Walder d’Amnesty, cité dans le communiqué. Un jugement de la Cour internationale de justice a établi que la population palestinienne de la bande de Gaza pourrait être menacée de génocide.

Amnesty appelle encore la Suisse à tout faire pour que la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, la libération inconditionnelle de tous les otages et une aide humanitaire pour Gaza, votée récemment et juridiquement contraignante, soit appliquée.