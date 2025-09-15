La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Plus de 98% des civilistes effectuent tous leurs jours de service

Keystone-SDA

L'an dernier, 98,3% des personnes astreintes au service civil ont effectué l'intégralité de leurs jours de service. L'objectif de 97% a donc été atteint pour la troisième année de suite, dépassant même un nouveau record.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Sur les 4705 personnes libérées de leur obligation à la fin 2024, 4623 ont effectué tous leurs jours de service civil, a indiqué lundi l’Office fédéral du service civil (Civi).

Pour l’office, ce résultat s’explique principalement par le sens élevé du devoir des civilistes. De plus, les dispositions disciplinaires et pénales du droit du service civil sont appliquées lorsque cela est nécessaire. Le Civi indique aussi soutenir les «civilistes» dans leur planification d’affectation.

Une fois et demi plus long que le service militaire

Pour que l’obligation soit remplie, les jours de service doivent être entièrement accomplis dans un délai de douze ans. En règle générale, l’obligation est une fois et demie plus longue que le service militaire. Selon le communiqué, l’accomplissement de la prestation permet de rendre crédible l’existence d’un conflit de conscience et l’impossibilité d’accomplir le service militaire chez le civiliste.

Les deux tiers des rares cas où il reste des jours de service au moment de la libération sont dus à des séjours autorisés à l’étranger, à des dispenses de service ou à des séjours inconnus. Seule une petite partie concerne des manquements aux obligations ou des raisons de santé, a écrit le Civi.

