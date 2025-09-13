Plus de douche à l’école: maillots de bain évoqués à Neuchâtel

Des députés neuchâtelois ont interpellé le Conseil d'Etat sur le fait qu'une très large majorité des enfants et des jeunes ne se douchent plus après l’éducation physique scolaire ou après un entraînement sportif. Pour répondre aux réticences des élèves, le gouvernement propose le port du maillot de bain sous la douche ou l'installation de rideaux/cloisons modulaires pour plus d’intimité.

(Keystone-ATS) «Aucune base légale ne permet actuellement d’imposer aux élèves de se doucher à l’école. Dans le cadre de l’organisation scolaire neuchâteloise régionalisée, les communes restent responsables du financement des bâtiments, du mobilier scolaire, ainsi que des règlements internes des établissements», a indiqué le Conseil d’Etat en réponse à une interpellation de députés interpartis portée par Patrick Erard (Vert-e-s).

La récente enquête de l’Association sportive et d’éducation populaire (ASEP) et les retours des cercles scolaires semblent confirmer le phénomène, a ajouté le canton. «Les raisons invoquées par les élèves sont multiples: crainte d’être photographié, pudeur, contexte religieux, peur des moqueries, mauvaise image de soi ou encore souhait de cabines séparées plutôt qu’une douche commune», selon l’étude.

Pour le canton, des «solutions simples» existent pour répondre aux réticences, comme autoriser le port du maillot de bain sous la douche ou installer des rideaux/cloisons modulaires pour plus d’intimité. Les communes peuvent partager leurs bonnes pratiques via la Conférence des directeurs communaux de l’instruction publique et évaluer la faisabilité de douches individuelles ou d’autres alternatives plus économiques.

Le service de l’enseignement obligatoire adressera une recommandation aux autorités scolaires régionales, tout en leur fournissant des propositions d’amélioration de la situation. Un diaporama d’information destiné aux séances de parents sera notamment mis à la disposition des directions des centres scolaires. Des outils pédagogiques (affiches, lettres aux parents, projets de classe) à réaliser par les écoles peuvent également soutenir cette démarche.

«En revanche, aucune aide financière cantonale n’est envisageable, la responsabilité des infrastructures relevant des communes», a ajouté le Conseil d’Etat. Au niveau du postobligatoire, la même problématique est constatée et l’Etat l’intègre dans les rénovations de ses bâtiments scolaires.