Dernière ligne droite avant les votations du 28 septembre

À un peu moins de deux semaines de l'échéance, les dés semblent jetés en ce qui concerne l'introduction d'une identité électronique en Suisse: 59% des citoyens sont favorables au projet défendu par les autorités, selon le deuxième sondage de la SSR dévoilé le 17 septembre.



Du côté de la Cinquième Suisse également, l'e-ID bénéficie d'un soutien solide, avec un taux d'approbation de 60%. Lors du premier sondage, la relative réticence de la diaspora à l'égard de ce projet de loi avait surpris.



L'Organisation des Suisses de l'étranger, qui y voit une chance de simplifier les relations entre les membres de la diaspora et les autorités helvétiques, s'est depuis activement engagée dans la campagne. Cela a certainement pesé sur l’évolution des intentions de vote.



Le suspense reste en revanche entier quant au deuxième objet soumis à votation. Le soutien à l’abolition de la valeur locative s’élève désormais à 51%, soit 7 points de pourcentage de moins que lors du premier sondage en août. Chez les Suisses de l’étranger, le taux d’approbation tombe à 49%.



Je me réjouis de vous retrouver, avec toute la rédaction de Swissinfo, le 28 septembre pour vous livrer les résultats, les réactions et nos analyses à l’issue de cet avant-dernier dimanche de votations de l’année.



Samuel Jaberg Je dirige une équipe multilingue chargée de couvrir l'actualité des Suisses de l'étranger et de leur fournir les informations nécessaires pour qu'ils puissent participer à la vie politique en Suisse.

Plus Discussion Modéré par: Katy Romy Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il? Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie? Participez à la discussion 27 J'aime Voir la discussion

