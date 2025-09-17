Dernière ligne droite avant les votations du 28 septembre
Chères lectrices, chers lecteurs,
À un peu moins de deux semaines de l'échéance, les dés semblent jetés en ce qui concerne l'introduction d'une identité électronique en Suisse: 59% des citoyens sont favorables au projet défendu par les autorités, selon le deuxième sondage de la SSR dévoilé le 17 septembre.
Du côté de la Cinquième Suisse également, l'e-ID bénéficie d'un soutien solide, avec un taux d'approbation de 60%. Lors du premier sondage, la relative réticence de la diaspora à l'égard de ce projet de loi avait surpris.
L'Organisation des Suisses de l'étranger, qui y voit une chance de simplifier les relations entre les membres de la diaspora et les autorités helvétiques, s'est depuis activement engagée dans la campagne. Cela a certainement pesé sur l’évolution des intentions de vote.
Le suspense reste en revanche entier quant au deuxième objet soumis à votation. Le soutien à l’abolition de la valeur locative s’élève désormais à 51%, soit 7 points de pourcentage de moins que lors du premier sondage en août. Chez les Suisses de l’étranger, le taux d’approbation tombe à 49%.
Je me réjouis de vous retrouver, avec toute la rédaction de Swissinfo, le 28 septembre pour vous livrer les résultats, les réactions et nos analyses à l’issue de cet avant-dernier dimanche de votations de l’année.
Bonne lecture,
