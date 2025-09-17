La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Dernière ligne droite avant les votations du 28 septembre

Samuel Jaberg

Chères lectrices, chers lecteurs,

À un peu moins de deux semaines de l'échéance, les dés semblent jetés en ce qui concerne l'introduction d'une identité électronique en Suisse: 59% des citoyens sont favorables au projet défendu par les autorités, selon le deuxième sondage de la SSR dévoilé le 17 septembre.

Du côté de la Cinquième Suisse également, l'e-ID bénéficie d'un soutien solide, avec un taux d'approbation de 60%. Lors du premier sondage, la relative réticence de la diaspora à l'égard de ce projet de loi avait surpris.

L'Organisation des Suisses de l'étranger, qui y voit une chance de simplifier les relations entre les membres de la diaspora et les autorités helvétiques, s'est depuis activement engagée dans la campagne. Cela a certainement pesé sur l’évolution des intentions de vote.

Le suspense reste en revanche entier quant au deuxième objet soumis à votation. Le soutien à l’abolition de la valeur locative s’élève désormais à 51%, soit 7 points de pourcentage de moins que lors du premier sondage en août. Chez les Suisses de l’étranger, le taux d’approbation tombe à 49%.

Je me réjouis de vous retrouver, avec toute la rédaction de Swissinfo, le 28 septembre pour vous livrer les résultats, les réactions et nos analyses à l’issue de cet avant-dernier dimanche de votations de l’année.

Bonne lecture,

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

Je dirige une équipe multilingue chargée de couvrir l’actualité des Suisses de l’étranger et de leur fournir les informations nécessaires pour qu’ils puissent participer à la vie politique en Suisse. Après des études en sciences politiques à Neuchâtel et Berne, j’ai fait mes premières armes dans le journalisme multimédia au Télétexte puis à la RTS. Je travaille depuis 2008 chez SWI swissinfo.ch, où j’ai occupé différentes fonctions journalistiques et d’encadrement.

Le résultat du deuxième sondage:

Décryptage en vidéo des enjeux du scrutin sur l’e-ID:

Comparaison internationale et analyse:

e-Estonia

Politique suisse

e-ID: la Suisse a choisi une voie unique

Ce contenu a été publié sur Alors que l’identité numérique s’impose dans de nombreux pays, la Suisse opte pour une approche plus mesurée, loin du modèle estonien.

lire plus e-ID: la Suisse a choisi une voie unique
Notre débat filmé:

Participez au débat:

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Nos explications détaillées:

Rangée de maisons dans une rue

Politique suisse

La Suisse doit-elle abolir la valeur locative?

Ce contenu a été publié sur La suppression de la valeur locative est au programme des votations fédérales du 28 septembre. Nos explications sur ce dossier complexe.

lire plus La Suisse doit-elle abolir la valeur locative?

Notre aide au vote:

Camille Kündig

Expatriation

Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse

Ce contenu a été publié sur Vous vivez à l’étranger et souhaitez participer aux votations suisses? C’est possible. Mais pour cela, vous devez vous inscrire au registre électoral.

lire plus Vous vivez à l’étranger? Voici comment voter en Suisse
initiative

Démocratie suisse

Comment le système de démocratie directe fonctionne en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les votations populaires suisses sont souvent enviées à l’étranger. Mais qu’en est-il réellement des instruments de démocratie directe que sont l’initiative populaire et le référendum? Et comment le système actuel a-t-il évolué? Explications.

lire plus Comment le système de démocratie directe fonctionne en Suisse

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
