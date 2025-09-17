The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Politica svizzera

Le votazioni del 28 settembre sono alle porte

Samuel Jaberg

Care lettrici e cari lettori,

A poco meno di due settimane dallo scrutinio, il dado sembra essere ormai tratto per l'introduzione dell'identità digitale (e-ID) in Svizzera. Il 59% del popolo è favorevole al progetto promosso dalle autorità, emerge dal secondo sondaggio della SSR pubblicato il 17 settembre.

L'e-ID gode di un solido sostegno anche da parte della Quinta Svizzera, con un tasso di approvazione del 60%. Nel primo sondaggio, la relativa reticenza della diaspora nei confronti del progetto aveva sorpreso.

L'Organizzazione degli svizzeri all'estero, che nell'identità elettronica vede una possibilità di semplificare le relazioni tra i membri della diaspora e le autorità elvetiche, da allora si è impegnata attivamente nella campagna. Ciò ha sicuramente avuto un effetto sull'evoluzione delle intenzioni di voto.

La suspense regna sovrana, invece, per quel che riguarda il destino dell'altro tema in votazione. Il sostegno all'abolizione del valore locativo si situa al momento al 51%, ovvero 7 punti percentuali in meno di quanto rivelava il primo sondaggio di agosto. Tra svizzere e svizzeri all'estero, il tasso di approvazione è del 49%.

Sarò felice di ritrovarvi, così come tutta la redazione di Swissinfo, il 28 settembre per fornirvi i risultati, le reazioni e le nostre analisi durante la penultima domenica di votazioni dell'anno.

Buona lettura!

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

Dirigo una squadra multilingue incaricata di coprire l’attualità degli svizzeri e delle svizzere all’estero per fornire loro le informazioni necessarie per partecipare alla vita politica nella Confederazione. Dopo gli studi in scienze politiche a Neuchâtel e Berna, ho fatto i primi passi nel giornalismo multimediale presso Teletext poi alla RTS. Lavoro dal 2008 a SWI swissinfo.ch, dove ho occupato diverse funzioni giornalistiche e di quadro.

I risultati del secondo sondaggio:

Votazione sull’e-ID, l’essenziale in video:

Politica svizzera

La Svizzera è pronta ad adottare l’identità digitale?

Questo contenuto è stato pubblicato al Il 28 settembre, l’elettorato svizzero vota sull’introduzione dell’identità elettronica. Katy Romy, la nostra corrispondente a Palazzo federale, analizza la posta in gioco della votazione.

Di più La Svizzera è pronta ad adottare l’identità digitale?

Confronto internazionale e analisi:

Politica svizzera

Identità digitale, l’approccio unico della Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Molti Paesi puntano sull’identità digitale per modernizzare i propri servizi pubblici. In Svizzera l’approccio resta cauto, lontano ad esempio dal modello estone.

Di più Identità digitale, l’approccio unico della Svizzera
Politica svizzera

Votazione sul valore locativo, una campagna combattuta su molti fronti

Questo contenuto è stato pubblicato al Sul valore locativo in Svizzera è in corso una disputa tra proprietari di abitazioni e inquilini. Ma vi sono anche molti altri fronti. Il 28 settembre il popolo avrà l’ultima parola. Analisi.

Di più Votazione sul valore locativo, una campagna combattuta su molti fronti

Il nostro dibattito filmato:

Partecipate al dibattito:

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un’e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Le nostre spiegazioni dettagliate:

Politica svizzera

In Svizzera, il destino dell’e-ID si decide di nuovo alle urne

Questo contenuto è stato pubblicato al L’elettorato svizzero vota sull’identità elettronica: per alcuni è uno strumento indispensabile verso la transizione digitale, per altri rappresenta un rischio per la protezione dei dati.

Di più In Svizzera, il destino dell’e-ID si decide di nuovo alle urne
Democrazia svizzera

La Svizzera abolirà il valore locativo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Il valore locativo è da tempo oggetto di accese discussioni per la sua complessità e per le opportunità di evasione fiscale. Il Parlamento ha intenzione di abolirlo e il 28 settembre si esprimerà il popolo. Ecco cosa prevede la riforma.

Di più La Svizzera abolirà il valore locativo?

Aiuto al voto:

Emigrazione

Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivete all’estero e volete partecipare alle votazioni in Svizzera? Si può. Ma per farlo, bisogna essere iscritti nel registro elettorale.

Di più Vivete all’estero? Ecco come votare in Svizzera
Emigrazione

Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.

Di più Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale
