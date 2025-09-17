Le votazioni del 28 settembre sono alle porte

Care lettrici e cari lettori,



A poco meno di due settimane dallo scrutinio, il dado sembra essere ormai tratto per l'introduzione dell'identità digitale (e-ID) in Svizzera. Il 59% del popolo è favorevole al progetto promosso dalle autorità, emerge dal secondo sondaggio della SSR pubblicato il 17 settembre.



L'e-ID gode di un solido sostegno anche da parte della Quinta Svizzera, con un tasso di approvazione del 60%. Nel primo sondaggio, la relativa reticenza della diaspora nei confronti del progetto aveva sorpreso.



L'Organizzazione degli svizzeri all'estero, che nell'identità elettronica vede una possibilità di semplificare le relazioni tra i membri della diaspora e le autorità elvetiche, da allora si è impegnata attivamente nella campagna. Ciò ha sicuramente avuto un effetto sull'evoluzione delle intenzioni di voto.



La suspense regna sovrana, invece, per quel che riguarda il destino dell'altro tema in votazione. Il sostegno all'abolizione del valore locativo si situa al momento al 51%, ovvero 7 punti percentuali in meno di quanto rivelava il primo sondaggio di agosto. Tra svizzere e svizzeri all'estero, il tasso di approvazione è del 49%.



Sarò felice di ritrovarvi, così come tutta la redazione di Swissinfo, il 28 settembre per fornirvi i risultati, le reazioni e le nostre analisi durante la penultima domenica di votazioni dell'anno.



Samuel Jaberg Dirigo una squadra multilingue incaricata di coprire l’attualità degli svizzeri e delle svizzere all’estero per fornire loro le informazioni necessarie per partecipare alla vita politica nella Confederazione. Dopo gli studi in scienze politiche a Neuchâtel e Berna, ho fatto i primi passi nel giornalismo multimediale presso Teletext poi alla RTS. Lavoro dal 2008 a SWI swissinfo.ch, dove ho occupato diverse funzioni giornalistiche e di quadro. Altre lingue: 3 English en The final stretch before the September 28 vote Di più The final stretch before the September 28 vote

Deutsch de Endspurt zur Abstimmung vom 28. September Di più Endspurt zur Abstimmung vom 28. September

Français fr Dernière ligne droite avant les votations du 28 septembre originale Di più Dernière ligne droite avant les votations du 28 septembre

I risultati del secondo sondaggio:

Votazione sull’e-ID, l’essenziale in video:

Confronto internazionale e analisi:

Il nostro dibattito filmato:

Partecipate al dibattito:

Le nostre spiegazioni dettagliate:

Aiuto al voto:

