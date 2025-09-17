Endspurt zur Abstimmung vom 28. September
Liebe Leserinnen und Leser
Knapp zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin scheint die Einführung einer elektronischen Identitätskarte E-ID in der Schweiz beschlossene Sache. Gemäss der am 17. September veröffentlichten zweiten SRG-Umfrage befürworten 59 % der Stimmbürgerinnen und -bürger diese Behördenvorlage.
Auch in der Fünften Schweiz findet die E-ID mit einer Zustimmungsrate von 60 % grosse Unterstützung. Bei der ersten Umfrage hatte die relative Zurückhaltung der Diaspora gegenüber dieser Abstimmungsvorlage überrascht.
Die Auslandschweizer-Organisation, hat sich seitdem aktiv in die Kampagne eingebracht. Sie sieht in der E-ID eine Chance, die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Diaspora und den Schweizer Behörden zu vereinfachen. Dies hat sich offenbar auf die Stimmabsichten der Auslandschweizer:innen ausgewirkt.
Beim zweiten Abstimmungsthema hingegen bleibt die Spannung bestehen. Die Zustimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts liegt nun bei 51%, das sind 7 Prozentpunkte weniger als bei der ersten Umfrage im August. Bei den Auslandschweizer:innen sinkt die Zustimmungsrate sogar auf 49%.
Ich freue mich darauf, mit der gesamten Redaktion von Swissinfo am 28. September nochmals auf Sie zuzukommen, um Ihnen an diesem vorletzten Abstimmungssonntag des Jahres alle Ergebnisse, Reaktionen sowie unsere Analysen zu präsentieren.
Viel Spass beim Lesen!
Die Resultate der zweiten Umfrage:
E-ID vor einem Ja, Eigenmietwert auf der Kippe
Ist die Schweiz bereit für die E-ID?
Die Schweiz geht mit der E-ID ihren eigenen Weg
Eigenmietwert-Abstimmung: Das sind die Konfliktlinien
«Die E-ID gibt Auslandschweizern den Zugang zu Unterschriftensammlungen»
E-ID: Darum geht es bei der Abstimmung vom 28. September
Eigenmietwert: Soll die Schweiz dieses System abschaffen?
Abstimmungsbüchlein vom 28. September 2025Externer Link
Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s
Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz?
