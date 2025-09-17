Endspurt zur Abstimmung vom 28. September

Knapp zwei Wochen vor dem Abstimmungstermin scheint die Einführung einer elektronischen Identitätskarte E-ID in der Schweiz beschlossene Sache. Gemäss der am 17. September veröffentlichten zweiten SRG-Umfrage befürworten 59 % der Stimmbürgerinnen und -bürger diese Behördenvorlage.



Auch in der Fünften Schweiz findet die E-ID mit einer Zustimmungsrate von 60 % grosse Unterstützung. Bei der ersten Umfrage hatte die relative Zurückhaltung der Diaspora gegenüber dieser Abstimmungsvorlage überrascht.



Die Auslandschweizer-Organisation, hat sich seitdem aktiv in die Kampagne eingebracht. Sie sieht in der E-ID eine Chance, die Beziehungen zwischen den Mitgliedern der Diaspora und den Schweizer Behörden zu vereinfachen. Dies hat sich offenbar auf die Stimmabsichten der Auslandschweizer:innen ausgewirkt.



Beim zweiten Abstimmungsthema hingegen bleibt die Spannung bestehen. Die Zustimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts liegt nun bei 51%, das sind 7 Prozentpunkte weniger als bei der ersten Umfrage im August. Bei den Auslandschweizer:innen sinkt die Zustimmungsrate sogar auf 49%.



Ich freue mich darauf, mit der gesamten Redaktion von Swissinfo am 28. September nochmals auf Sie zuzukommen, um Ihnen an diesem vorletzten Abstimmungssonntag des Jahres alle Ergebnisse, Reaktionen sowie unsere Analysen zu präsentieren.



Samuel Jaberg Ich leite ein mehrsprachiges Team, das über die aktuelle Themen der Auslandschweizer:innen berichtet und sie mit den nötigen Informationen versorgt, damit sie am politischen Leben in der Schweiz teilnehmen können. Nach meinem Studium der Politikwissenschaften in Neuenburg und Bern habe ich meine ersten Erfahrungen im Multimedia-Journalismus bei Teletext und später bei RTS gesammelt. Seit 2008 arbeite ich bei SWI swissinfo.ch in verschiedenen journalistischen und leitenden Funktionen.

Die Resultate der zweiten Umfrage:

Mehr Schweizer Politik E-ID vor einem Ja, Eigenmietwert auf der Kippe Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Zwei Wochen vor der Abstimmung zeigt die zweite Befragung der SRG: Die E-ID dürfte kommen, beim Eigenmietwert ist alles offen. Mehr E-ID vor einem Ja, Eigenmietwert auf der Kippe

Die E-ID im Video erklärt:

Mehr Schweizer Politik Ist die Schweiz bereit für die E-ID? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Am 28. September stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über die Einführung einer E-ID ab. Bundeshauskorrespondentin Katy Romy analysiert die Vorlage. Mehr Ist die Schweiz bereit für die E-ID?

Ein internationaler Vergleich und eine Analyse:

Mehr Schweizer Politik Die Schweiz geht mit der E-ID ihren eigenen Weg Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Während sich die digitale Identität in vielen Ländern durchsetzt, entscheidet sich die Schweiz für einen gemässigteren Ansatz, weit entfernt vom estnischen Modell. Mehr Die Schweiz geht mit der E-ID ihren eigenen Weg

Mehr Schweizer Politik Eigenmietwert-Abstimmung: Das sind die Konfliktlinien Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Um den Eigenmietwert herrscht ein Kampf zwischen Immobilienbesitzern und Mietern. Doch es gibt einige weitere Konfliktlinien. Analyse. Mehr Eigenmietwert-Abstimmung: Das sind die Konfliktlinien

Unser «Let’s talk» zur E-ID:

Mehr Schweizer Politik «Die E-ID gibt Auslandschweizern den Zugang zu Unterschriftensammlungen» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Am 28. September stimmt die Schweiz über die E-ID ab. Wenig Nutzen und viel Risiko? Oder digitale Fitness für das Land? Unser Talk klärt auf. Mehr «Die E-ID gibt Auslandschweizern den Zugang zu Unterschriftensammlungen»

Diskutieren Sie mit:

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus? Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag? Nehmen Sie an der Diskussion teil 27 Likes Diskussion anzeigen

Die beiden Vorlagen im Detail:

Mehr Schweizer Politik E-ID: Darum geht es bei der Abstimmung vom 28. September Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz stimmt über die E-ID ab: Für die einen ein Schritt im digitalen Wandel, für andere ein Risiko für den Datenschutz. Mehr E-ID: Darum geht es bei der Abstimmung vom 28. September

Mehr Schweizer Politik Eigenmietwert: Soll die Schweiz dieses System abschaffen? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das System um den Eigenmietwert ist komplex und bietet Möglichkeiten zur Steuervermeidung. Nun soll er weg. Alles zur Vorlage vom 28. September. Mehr Eigenmietwert: Soll die Schweiz dieses System abschaffen?

Unsere Abstimmungshilfe:

Mehr Schweizer Politik Abstimmungsbüchlein vom 28. September 2025 Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Erläuterungen des Bundesrates zur Abstimmung vom 28. September 2025. Mehr Abstimmungsbüchlein vom 28. September 2025 Externer Link

Mehr Auswandern Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Als Schweizerin oder Schweizer im Ausland können Sie an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen – wenn Sie sich ins Stimmregister eintragen lassen. Mehr Wählen und abstimmen aus dem Ausland: So geht’s

Mehr Auswandern Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden. Mehr Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister

Mehr Schweizer Demokratie Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Viele wünschen sich Volksabstimmungen wie in der Schweiz. Doch was hat es mit Volksinitiative und Referendum tatsächlich auf sich? Mehr Wie funktioniert das System der direkten Demokratie in der Schweiz?