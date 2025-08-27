Elections fédérales 2027: participez à notre grand sondage

Le Parlement suisse entamera au mois d'octobre la deuxième motié de la législature 2023-2027. Keystone / Lukas Lehmann



À deux ans des prochaines élections fédérales, la SSR propose de faire le point sur les forces politiques du pays avec l'institut Sotomo. Les résultats de ce baromètre électoral seront publiés dans le courant du mois d'octobre.

2 minutes

Les élections de 2023 avaient vu l’UDC fortement progresser au Conseil national, avec un gain de 9 sièges. Le Parti socialiste avait gagné deux fauteuils à la Chambre du peuple et le Centre un. Dans le camp des vaincus, on retrouvait le PLR (-1) et, surtout, les Vert-e-s (-5) et les Vert’libéraux (-6). Au Conseil des États, Le Centre avait renforcé sa place de numéro un avec le gain de deux sièges.



Depuis ce scrutin, le retour au pouvoir de Donald Trump à la Maison-Blanche a passablement changé la donne, avec des conséquences également en Suisse comme on a pu le constater avec le récent coup de massue des droits de douane américains. Les crises internationales, notamment l’Ukraine et Gaza, continuent d’inquiéter la communauté internationale, tout comme les questions environnementales. Avec quels impacts sur les prochaines élections fédérales de 2027?

Pour quel parti voteriez-vous aujourd’hui? Quels sont pour vous les plus grands défis politiques? Et comment jugez-vous le travail politique du Parlement et du Conseil fédéral? Donnez votre avis!

>> Pour participer au sondage, cliquez sur ce lien: baromètre sotomoLien externe

La participation au sondage est anonyme. Vos réponses sont traitées de manière confidentielle. Remplir le questionnaire prend une petite dizaine de minutes.

