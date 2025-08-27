The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Politica svizzera

Elezioni federali 2027: partecipate al nostro grande sondaggio

parlamentari
In ottobre inizia la seconda metà della legislatura del Parlamento svizzero. Keystone / Lukas Lehmann


A due anni dalle prossime elezioni federali, la SSR propone di fare il punto sulle forze politiche della Svizzera con l'istituto Sotomo. I risultati di questo barometro elettorale saranno pubblicati nel corso del mese di ottobre.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

Le elezioni del 2023 hanno visto l’Unione democratica di centro (UDC) registrare una forte progressione al Consiglio nazionale (Camera del popolo), con un guadagno di 9 seggi. Il Partito socialista ha conquistato due seggi in più e il Centro uno. Tra gli sconfitti figuravano il Partito liberale radicale (PLR), che ha perso un seggio, e soprattutto i Verdi (-5) e i Verdi liberali (-6). Al Consiglio degli Stati (Camera dei Cantoni), il Centro ha rafforzato la sua posizione di numero uno, guadagnando due seggi.

Da allora, le carte in tavola sono cambiate, con il ritorno al potere di Donald Trump alla Casa Bianca, le cui conseguenze si sono fatte percepire anche in Svizzera, come si è potuto constatare con il recente colpo inferto dai dazi doganali statunitensi. Le crisi internazionali, in particolare quelle in Ucraina e a Gaza, continuano a preoccupare la comunità internazionale, così come le questioni ambientali. Quali saranno gli effetti sulle prossime elezioni federali del 2027?

Per quale partito votereste oggi? Quali sono secondo voi le sfide politiche più importanti? E come valutate l’operato politico del Parlamento e del Consiglio federale? Dite la vostra!

>> Per partecipare al sondaggio, cliccate su questo link: barometro sotomoCollegamento esterno

La partecipazione al sondaggio è anonima. Le vostre risposte saranno trattate in modo confidenziale. La compilazione del questionario richiede circa dieci minuti.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
33 Mi piace
22 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
17 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Pauline Turuban

Siete già immigrati in Svizzera? Quali sono state le vostre esperienze?

Quali sono state le circostanze della vostra immigrazione in Svizzera? Cosa ha motivato la vostra decisione di restare o di ripartire?

Partecipa alla discussione
30 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative

Potete trovare una panoramica delle discussioni in corso con i nostri giornalisti qui.

Se volete iniziare una discussione su un argomento sollevato in questo articolo o volete segnalare errori fattuali, inviateci un'e-mail all'indirizzo italian@swissinfo.ch.

Per saperne di più
grafico dei risultati con l edificio del Parlamento svizzero

Altri sviluppi

Elezioni federali 2023: risultati

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera ha rinnovato domenica il suo Parlamento. Ecco i risultati per le elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati.

Di più Elezioni federali 2023: risultati

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR