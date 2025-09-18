Nik Gugger: «L’interdiction de l’adoption touchait à ma biographie, je devais donc réagir»

Pour Nik Gugger, «les Suisses de l’étranger sont des contacts très importants que nous devrions entretenir». Swissinfo, Balz Rigendinger

Série La Cinquième Suisse sous la Coupole , Épisode 10: Le conseiller national évangélique Nik Gugger s’engage également au Parlement pour les intérêts des Suisses de l’étranger. Dans le cadre de notre série d’interviews «La Cinquième Suisse sous la Coupole», il explique ce qui le motive dans cet engagement.

Niklaus-Samuel «Nik» Gugger est membre du Conseil national depuis 2017 pour le canton de Zurich, où il représente le Parti évangélique suisse (PEVLien externe). Dès le début, il a siégé à la Commission de politique extérieure et fait partie de la délégation parlementaire auprès du Conseil de l’Europe.

Fils d’une veuve, Nik Gugger est né en Inde en 1970. Il a été adopté par des parents suisses. En Suisse, il s’est fait connaître comme entrepreneur social, consultant en entreprise et par ses missions internationales dans le domaine du libre-échange et du conseil.

Swissinfo: Nik Gugger, comment voyez-vous la Suisse dans le monde?

Nik Gugger: Le monde est en feu. Depuis 1945, tout allait toujours vers le mieux. Aujourd’hui, les jeunes sont déjà heureux s’ils parviennent à atteindre le niveau de vie de leurs parents. On observe ces bouleversements à travers la montée des autocrates dans le monde et les guerres commerciales déclenchées par Donald Trump. On voit aussi comment la Russie met l’OTAN à l’épreuve.

La Suisse se trouve en plein cœur de ce baril de poudre. Elle doit prendre conscience qu’elle n’est plus une île bénie et épargnée. Les profonds bouleversements mondiaux la mettent au défi comme jamais auparavant. Il existe aussi ici des forces qui jouent avec le feu et rêvent que la Suisse puisse évoluer comme les Émirats arabes unis ou Singapour. Mais cela ne fonctionne pas.

La Cinquième Suisse sous la Coupole Contrairement à la France ou l’Italie, qui accordent des circonscriptions électorales à leurs citoyennes et citoyens expatriés, les Suisses de l’étranger ne disposent pas de représentation directe sous la Coupole fédérale. Cela ne signifie pas pour autant que leurs intérêts ne sont pas pris en compte. Plus de 60 membres du Parlement (sur 246) sont membres de l’intergroupe parlementaire «Suisses de l’étranger»Lien externe. Chaque semaine de session, nous donnons la parole à l’une de ces personnes dans notre nouveau format «La Cinquième Suisse sous la Coupole».

Je sors tout juste d’un vote qui a envoyé un signal très clair: le Conseil national souhaite que la Suisse coopère plus étroitement avec l’Europe en matière de défense. C’est un engagement fort.

Comment êtes-vous lié à la communauté des Suisses de l’étranger?

Je suis fortement connecté à l’international. J’ai été très impliqué dans les accords de libre-échange entre la Suisse et l’Inde, ainsi qu’avec la Thaïlande. En Thaïlande justement, nous avons un grand nombre de Suisses de l’étranger, mais aussi en France ou aux États-Unis. Ils sont présents partout et souvent extrêmement bien connectés.

Pourquoi vous engagez-vous pour l’électorat des Suisses de l’étranger?

Il me tient à cœur d’intégrer ces personnes dans notre vie politique, car elles représentent la Cinquième Suisse. Ce sont aussi des contacts très importants que nous devrions entretenir. Elles peuvent jouer le rôle de porte d’entrée auprès de différents gouvernements.

J’ai rencontré des Suisses de l’étranger qui ont fait de grandes carrières; certains sont même devenus millionnaires aux États-Unis ou dans d’autres pays.

Mais j’ai aussi croisé des personnes qui m’ont dit: «J’ai échoué dans mon projet d’émigration, mais je ne veux pas revenir.» Et d’autres qui souhaitaient simplement rentrer en Suisse. Ces personnes ont éveillé en moi une profonde compassion. Quand un rêve de vie ne se réalise pas comme on l’espérait, cela me touche.

Quel est le thème le plus important de cette session pour la Cinquième Suisse?

Ce que nous n’avons pas encore réussi à accomplir au sein du «Groupe parlementaire des Suisses de l’étranger», c’est de permettre des conditions bancaires équitables pour les Suisses de l’étranger. Pour beaucoup, c’est vraiment très difficile. Je connais l’exemple de mes parents: ils ont vécu dix ans au Costa Rica, où ils dirigeaient une œuvre caritative.

Pour eux, c’était encore gérable, car ils pouvaient organiser les transactions financières par le biais de la famille en Suisse. Sans cette aide, cela aurait été compliqué. Dans ce domaine, une nouvelle initiative est en cours, qui sera soumise au Conseil des États. Cette motion demande au Conseil fédéral que PostFinance propose aux Suisses de l’étranger des comptes aux conditions similaires à celles pratiquées en Suisse.

Et pour vous personnellement, quelle est la priorité de cette session?

J’ai déjà vécu deux moments forts. D’une part, les Chambres ont transmis ma demande d’une augmentation modérée de l’impôt sur le tabac. Depuis 2018, la consommation de tabac chez les jeunes en Suisse augmente de manière exponentielle. Or, nous savons que même une légère hausse des prix des produits du tabac peut dissuader de nombreux jeunes de fumer.

Mais le moment le plus marquant a été lorsque 151 membres du Conseil national se sont prononcés, dans mon sens, contre un projet d’interdiction des adoptions internationales. Cela touche à mon histoire personnelle, raison pour laquelle je me suis engagé avec une passion toute particulière sur ce sujet.

Vous avez été adopté enfant en Inde. Pourquoi avez-vous réagi lorsque le Conseil fédéral a présenté en début d’année l’interdiction des adoptions internationales?

Une interdiction générale va trop loin. J’ai également trouvé la démarche du Conseil fédéral unilatérale. Tous les spécialistes ont toujours su qu’il existait, parmi les personnes adoptées, des voix divergentes – pas uniquement celles qui critiquent les adoptions internationales.

Au Parlement, mon collègue Stefan Müller-Altermatt, en tant que père adoptif, et moi-même, en tant qu’adopté, avons été particulièrement sollicités. Le dossier est désormais entre les mains du Conseil des États, et là aussi, je vais m’entretenir avec les membres de la Commission des affaires juridiques. Si nous réussissons, l’interdiction envisagée sera abandonnée. Cela signifierait que nous avons accompli un travail parlementaire très efficace et rapide.

Qu’est-ce qui vous tient encore à cœur lors de cette session d’automne?

Le Parlement entreprend actuellement plusieurs démarches pour supprimer la pénalisation fiscale du mariage. Pour moi, il est évident que cette injustice fiscale doit être abolie. C’est pourquoi je vais défendre notre initiative populaire «Oui à l’équitéLien externe» que je considère comme la meilleure solution. À ce sujet, j’ai eu l’honneur de prendre la parole en tant que premier orateur individuel. Même après huit ans passés au Parlement, c’était une première pour moi.

Et si vous deviez vous-même émigrer, vers quel pays vous dirigeriez-vous?

J’ai travaillé en Inde et en Colombie. Ce sont les deux pays dans lesquels je me sens particulièrement bien. Je connais très bien l’Inde, et en Colombie, j’ai travaillé à l’âge de 22 ans dans des conditions difficiles avec des enfants des rues. C’était à Bogotá, mais pour y vivre, je choisirais Cali, une magnifique ville tropicale.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

