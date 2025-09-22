Nik Gugger: “Il divieto di adozione toccava la mia storia personale, dovevo quindi reagire”

Per Nik Gugger, "gli svizzeri all'estero sono contatti molto importanti che dovremmo coltivare". Swissinfo, Balz Rigendinger

Serie La Quinta Svizzera sotto la Cupola , Episodio 8: Il consigliere nazionale del Partito evangelico Nik Gugger s'impegna in Parlamento anche per gli interessi delle svizzere e degli svizzeri all'estero. Nell'ambito della nostra serie d'interviste "La Quinta Svizzera sotto la Cupola", spiega cosa lo motiva in questo impegno.

Niklaus-Samuel “Nik” Gugger è membro del Consiglio nazionale dal 2017 per il Canton Zurigo, dove rappresenta il Partito evangelico svizzero (PEV). Fin dall’inizio, ha fatto parte della Commissione della politica estera ed è membro della delegazione parlamentare presso il Consiglio d’Europa.

Figlio di una vedova, Nik Gugger è nato in India nel 1970. È stato adottato da genitori svizzeri. Nella Confederazione si è fatto conoscere come imprenditore sociale, consulente aziendale e per i suoi incarichi internazionali nel settore del libero scambio e della consulenza.

Swissinfo: Come vede la Svizzera nel mondo?

Nik Gugger: Il mondo è in fiamme. Dal 1945, tutto è sempre andato per il meglio. Oggi, le persone giovani sono già felici se riescono a raggiungere il tenore di vita della generazione precedente. Si osservano questi sconvolgimenti attraverso l’ascesa degli autocrati nel mondo e le guerre commerciali scatenate da Donald Trump. Si vede anche come la Russia mette alla prova la NATO.

La Svizzera si trova nel cuore di questa polveriera. Deve prendere coscienza che non è più un’isola felice e risparmiata. I profondi sconvolgimenti mondiali la mettono alla prova come mai prima d’ora. Anche qui esistono forze che giocano con il fuoco e sognano che la Confederazione possa evolvere come gli Emirati Arabi Uniti o Singapore. Ma questo non funziona.

La Quinta Svizzera sotto la Cupola A differenza della Francia o dell’Italia, che accordano circoscrizioni elettorali alle loro cittadine e cittadini espatriati, le svizzere e gli svizzeri all’estero non dispongono di una rappresentanza diretta sotto la Cupola federale. Ciò non significa tuttavia che i loro interessi non siano presi in considerazione. Più di 60 membri del Parlamento (su 246) sono membri dell’intergruppo parlamentare “Svizzeri all’estero”. Ogni settimana di sessione, diamo la parola a una di queste persone nel nostro nuovo formato “La Quinta Svizzera sotto la Cupola”.

Che legame ha con la comunità svizzera all’estero?

Ho un forte legame con la dimensione internazionale. Sono stato molto coinvolto negli accordi di libero scambio tra la Svizzera e l’India, così come con la Thailandia. Proprio in Thailandia abbiamo un gran numero di concittadine e concittadini all’estero, ma anche in Francia o negli Stati Uniti. Sono presenti ovunque e spesso hanno una rete di contatti estremamente valida.

Perché s’impegna per l’elettorato svizzero all’estero?

Mi sta a cuore integrare queste persone nella nostra vita politica, perché rappresentano la Quinta Svizzera. Sono anche contatti molto importanti che dovremmo coltivare. Possono fungere da porta d’ingresso presso diversi Governi.

Ho incontrato svizzere e svizzeri all’estero che hanno fatto grandi carriere; alcuni sono persino diventati milionari negli Stati Uniti o in altri Paesi.

Ma ho anche incrociato persone che mi hanno detto: “Il mio progetto di emigrazione è fallito, ma non voglio tornare”. E altre che desideravano semplicemente rientrare in patria. Queste persone hanno suscitato in me una profonda compassione. Quando un sogno di vita non si realizza come si sperava, la cosa mi tocca.

Qual è il tema più importante di questa sessione per la Quinta Svizzera?

Ciò che non siamo ancora riusciti a ottenere in seno al “Gruppo parlamentare Svizzeri all’estero” è garantire condizioni bancarie eque per chi vive fuori dai confini nazionali. Per molte persone, la situazione è davvero molto difficile. Conosco l’esempio dei miei genitori: hanno vissuto dieci anni in Costa Rica, dove gestivano un’opera caritatevole.

Per loro era ancora gestibile, perché potevano organizzare le transazioni finanziarie tramite la famiglia in Svizzera. Senza questo aiuto, sarebbe stato complicato. In questo ambito, è in corso una nuova iniziativa, che sarà sottoposta al Consiglio degli Stati. Questa mozione chiede al Consiglio federale che PostFinance proponga alle svizzere e agli svizzeri all’estero dei conti a condizioni simili a quelle praticate in Svizzera.

E per lei, personalmente, qual è la priorità di questa sessione?

Ho già vissuto due momenti importanti. Da un lato, le Camere hanno approvato la mia richiesta di un aumento moderato dell’imposta sul tabacco. Dal 2018, il consumo di tabacco tra le persone giovani in Svizzera aumenta in modo esponenziale. Eppure, sappiamo che anche un leggero aumento dei prezzi dei prodotti del tabacco può dissuadere molte persone di giovane età dal fumare.

Ma il momento più significativo è stato quando 151 membri del Consiglio nazionale si sono espressi, seguendo la mia linea, contro un progetto di divieto delle adozioni internazionali. Questo tocca la mia storia personale, motivo per cui mi sono impegnato con una passione del tutto particolare su questo tema.

Lei è stato adottato da bambino in India. Perché ha reagito quando il Consiglio federale ha presentato a inizio anno il divieto delle adozioni internazionali?

Un divieto generale si spinge troppo oltre. Ho anche trovato l’approccio del Consiglio federale unilaterale. Tutti gli specialisti e le specialiste hanno sempre saputo che esistevano, tra le persone adottate, voci divergenti – non solo quelle che criticano le adozioni internazionali.

In Parlamento, il mio collega Stefan Müller-Altermatt, in quanto padre adottivo, e io stesso, in quanto figlio adottivo, siamo stati particolarmente sollecitati. Il dossier è ora nelle mani del Consiglio degli Stati, e anche lì parlerò con i membri della Commissione degli affari giuridici. Se ci riusciremo, il divieto previsto sarà abbandonato. Ciò significherebbe che avremo compiuto un lavoro parlamentare molto efficace e rapido.

Cos’altro le sta a cuore in questa sessione autunnale?

Il Parlamento sta attualmente intraprendendo diverse iniziative per eliminare la penalizzazione fiscale del matrimonio. Per me, è ovvio che questa ingiustizia fiscale debba essere abolita. Per questo motivo difenderò la nostra iniziativa popolare “Sì all’equità”, che considero la soluzione migliore. A questo proposito, ho avuto l’onore di prendere la parola come primo oratore individuale. Anche dopo otto anni passati in Parlamento, è stata una prima volta per me.

E se dovesse emigrare lei stesso, verso quale Paese si dirigerebbe?

Ho lavorato in India e in Colombia. Sono i due Paesi in cui mi sento particolarmente a mio agio. Conosco molto bene l’India, e in Colombia ho lavorato all’età di 22 anni in condizioni difficili con i bambini di strada. Era a Bogotà, ma per viver sceglierei Cali, una magnifica città tropicale.

Articolo a cura di Samuel Jaberg

Tradotto con l’ausilio dell’IA/mrj

