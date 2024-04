Poutou candidat à une élection en France puis en Belgique

(Keystone-ATS) Philippe Poutou, ex-candidat du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) à l’élection présidentielle en France, sera candidat aux européennes en Belgique, a annoncé samedi l’une des deux branches de son parti d’extrême gauche.

“En apportant sa notoriété à la Gauche anticapitaliste qui se présente pour la première fois aux élections sous le sigle ‘Anticapitalistes’, Philippe Poutou soutient un débouché politique aux luttes sociales et écologiques dans une perspective internationaliste”, affirme le communiqué de l’organisation.

Philippe Poutou a été candidat à l’élection présidentielle en France à trois reprises (2012, 2017 et 2022), pour un résultat autour de 1% à chaque fois.

Avec un autre ex-candidat à la présidentielle, Olivier Besancenot, il fait partie de la branche du NPA qui souhaitait, en vain, un rapprochement avec La France insoumise (LFI, gauche radicale), et qui ne présentera pas de candidat en France pour ces européennes.

Le conseiller municipal de Bordeaux (sud-ouest), ouvrier de l’automobile licencié, promet de se battre “pour une Europe anticapitaliste qui s’oppose à l’Europe capitaliste et libérale; pour une Europe écologique, féministe, antiraciste, anticoloniale, anti-impérialiste; une Europe qui se bat contre les politiques de fermeture des frontières, qui défend la liberté de circulation et l’accueil de toutes et tous”.