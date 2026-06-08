Présidentielle au Pérou: Roberto Sanchez passe en tête

Keystone-SDA

Le candidat de gauche, Roberto Sanchez, est passé en tête du second tour de l'élection présidentielle au Pérou lundi. Un duel au coude à coude et à l'issue encore incertaine après le dépouillement des bulletins dans près de 94% des bureaux de vote.

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(Keystone-ATS) Avec près de 18 millions de suffrages dépouillés, quelque 3’000 voix séparent M. Sanchez de sa rivale conservatrice, Keiko Fujimori, candidate pour la quatrième fois.

Le pays choisit son neuvième président en dix ans.