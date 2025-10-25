Présidentielle en Irlande: Catherine Connolly donnée gagnante

Keystone-SDA

La candidate indépendante de gauche Catherine Connolly est donnée gagnante de l'élection présidentielle en Irlande. Son unique rivale et membre du parti centriste Fine Gael a reconnu samedi après-midi sa défaite.

(Keystone-ATS) «Catherine sera une présidente pour nous tous et elle sera ma présidente», a déclaré sur la télévision publique RTE Heather Humphreys. Mme Connolly a également été félicitée par Simon Harris, le vice-Premier ministre irlandais, lui aussi du Fine Gael, pilier de la coalition au pouvoir. «Je lui souhaite tout le succès possible», a-t-il déclaré.