Projet d’autoroute Machilly-Thonon: les opposants se mobilisent

Keystone-SDA

Opposé au projet de liaison autoroutière entre Machilly et Thonon dans le Chablais français, le collectif StopA412 a organisé samedi une mobilisation transfrontalière. Les manifestants ont fustigé "un ouvrage anachronique" qui "menace 180 hectares de terres naturelles et agricoles".

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(Keystone-ATS) Partis de Genève et des environs, des cortèges de vélos et de tracteurs ont convergé vers Brecorens en passant par Machilly et Bons-en-Chablais. Cette mobilisation intervient alors que l’enquête publique sur le projet autoroutier s’est ouverte en France le 20 avril. Cette procédure se termine le 3 juin.

Ce projet d’infrastructure a récemment fait l’objet d’observations très critiques de la part du Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Cet organisme a relevé des atteintes majeures à la biodiversité et des mesures insuffisantes pour compenser les impacts écologiques.

Genève aussi opposée

Pour le collectif, cet ouvrage est «loin des promesses de décongestion avancées par le concessionnaire». La création de cette autoroute engendrerait un trafic et une urbanisation accrus. Il insiste sur les alternatives existantes pour se déplacer, dont le Léman Express.

Opposée depuis le début à ce tronçon d’autoroute, la Ville de Genève a annoncé avoir «renforcé et élargi son action contre ce projet». Elle participera à la procédure de consultation ouverte par le Canton dans le cadre de la Convention d’Espoo qui impose à la France de consulter la Suisse quand des projets sont susceptibles d’avoir des effets environnements transfrontaliers.

Le Conseil administratif veut aussi déposer une nouvelle demande d’abrogation de la déclaration d’utilité publique auprès du Premier ministre français. En cas d’échec, un recours sera formé devant le Conseil d’Etat français. La Ville de Genève va aussi se lancer dans une action indemnitaire contre l’Etat français. Un premier recours de la Ville avait été rejeté.