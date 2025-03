Quatre chansons inédites de Marianne Faithfull en avril

Un EP rassemblant quatre morceaux inédits de la chanteuse et actrice britannique Marianne Faithfull, décédée fin janvier, doit sortir en avril, et la chanson-titre sera diffusée vendredi, a annoncé sa famille dans un communiqué.

(Keystone-ATS) « Tandis que nous pleurons la perte de Marianne, nous avons le plaisir d’annoncer la sortie de ces chansons sur lesquelles elle travaillait pendant l’année précédant sa mort », a déclaré son fils Nicholas Dunbar.

« Marianne vivait pour créer et jouer de la musique – c’était son moteur et elle n’arrêtait jamais. Jusqu’à la toute fin, elle attendait avec impatience cette sortie qui aujourd’hui complète et célèbre sa remarquable carrière artistique », a-t-il ajouté.

Marianne Faithfull était une icône de la culture des « Swinging Sixties », connue aussi pour sa relation orageuse avec le chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger.

L’EP « Burning Moonlight » sortira en édition limitée en vinyle le 12 avril, et en format numérique au niveau mondial le 6 juin. Il devait initialement être dévoilé en février, mais le décès de la chanteuse le 30 janvier a repoussé l’annonce.

Premier album

« Une face de l’EP est inspirée de son premier album pop, +Marianne Faithfull+, tandis que l’autre face est un hommage à ses racines folk de l’album +Come My Way+ », a expliqué le producteur exécutif Andrew Batt.

La chanson-titre, disponible vendredi, est décrite comme « une ballade émouvante sur la résilience et la tolérance ».

« C’est le bon moment pour regarder en arrière », avait déclaré marianne Faithfull après avoir terminé le projet, selon le communiqué. « Cela m’aide à me souvenir de toutes les choses que j’ai faites. Je ne peux pas dire que je sois quelqu’un de particulièrement nostalgique, mais je savoure cette période de réflexion. »

La chanteuse était devenue célèbre en 1964, après avoir été découverte par le manager des Rolling Stones, Andrew Loog Oldham.

Son premier succès, « As Tears Go By », écrit par Mick Jagger et son comparse des Rolling Stones Keith Richards, avait été suivi par une série d’autres, dont « Come And Stay with Me », « This Little Bird » et « Summer Nights ».

Elle a également joué dans des films, dont « The Girl on a Motorcycle » (« La motocyclette » en VF), et des pièces de théâtre.

Après la fin de sa relation avec Mick Jagger en 1970, elle était passée par de durs moments, vivant dans un squat et accro à l’héroïne.

Mais elle était revenue en 1979 avec l’album « Broken English », un classique. Elle s’était plus tard réinventée en chanteuse de jazz et de blues, avec « Stranger Weather » (1987), encensé par la critique.