Quatre chauffards pincés sur les routes de col du Haut-Valais

Keystone-SDA

Quatre délits de chauffards ont été recensés entre fin juin et fin juillet par la police valaisanne. Trois des contrevenants, de nationalité suisse, se sont vu retirer leur permis de conduire sur-le-champ. Un quatrième, britannique et domicilié à l'étranger, a été frappé d'une interdiction de circuler sur le territoire helvétique. Vingt-cinq automobilistes et motocyclistes ont par ailleurs été interpellés alors qu'ils circulaient à plus de 30km/h au-dessus de la limite autorisée.

(Keystone-ATS) Trois délits ont eu lieu sur la route de la Furka. Le premier s’est déroulé à la hauteur de Niederwald. Le chauffard, un Anglais, âgé de 31 ans, circulait à 145 km/h au lieu des 80 autorisés. Outre son interdiction de circuler en Suisse, il a écopé d’une amende de plusieurs milliers de francs, a fait savoir la police cantonale jeudi dans un communiqué.

Le deuxième délit est le fait d’un motard suisse de 24 ans, flashé à 145 km/h au lieu de 80 à la hauteur de Mörel. Le troisième chauffard, un Suisse de 28 ans, circulait à la même vitesse, mais à Oberwald. Enfin, le quatrième délit est survenu sur la route du col du Simplon à Ried-Brig. Le chauffard, un Suisse de 34 ans, a été pincé à 153 km/h au lieu des 80 autorisés.

Tous ces conducteurs ont tous été dénoncés au Ministère public ainsi qu’au service de la circulation routière et de la navigation. Ils risquent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ainsi qu’un retrait de permis d’au moins deux ans, précise la police.