Quatre morts dans l’incendie d’un sous-sol d’immeuble à Lyon

Keystone-SDA

Deux femmes et deux hommes, probablement des squatteurs, sont décédés lundi dans un incendie au sous-sol d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon. Il s'est déclenché vers 05h00 du matin et a été rapidement éteint.

(Keystone-ATS) Les personnes décédées ont été victimes de la fumée dégagée par le sinistre, a indiqué à la presse le préfet Fabrice Rosay, secrétaire général de la préfecture du Rhône, venu sur place. «Les fumées sont a priori à l’origine du décès (des victimes), elles n’ont pas été brulées», a-t-il précisé.

A l’arrivée des secours elles «étaient en arrêt cardio-respiratoire et, malgré les secours qui ont été prodigués, elles n’ont pas pu être réanimées», a-t-il ajouté, en indiquant qu’elles seraient âgées d’une quarantaine d’années, selon les premiers éléments de l’enquête.

«L’incendie s’est déclaré au sous-sol et on ne sait pas si c’était dû à la présence de ces personnes ou à un autre fait générateur» du feu, a indiqué le préfet. Le bâtiment appartient à un bailleur social.

Selon la maire du 3e arrondissement de Lyon, Marion Sessiecq, les victimes sont «des gens qui, a priori, squattaient des caves de ce bâtiment», a-t-elle indiqué sur place à l’AFP.

Pas de logements touchés

«Le centre communal d’action sociale avait déposé une pré-plainte il y a quelques jours (…) parce qu’ils avaient eu connaissance d’occupations illicites. Après, des gens avaient pu repartir, d’autres revenir, je pense que malheureusement, des gens qui sont amenés à vivre dans ces situations-là font un peu comme ils peuvent», a-t-elle expliqué.

Interrogé pour savoir si les victimes squattaient le sous-sol du bâtiment, le préfet a répondu qu’il ne savait pas «mais en tout cas ces quatre personnes étaient présentes» à cet endroit où il n’y «pas de logements», a-t-il expliqué.

Le lieutenant-colonel Christophe Perret, en charge de secours, a déclaré que le feu s’est déclaré dans un local d’une vingtaine de m2 qui était «squatté», aménagé pour y vivre.

Le sinistre a été «éteint rapidement», vers 07h00, et «la difficulté n’était pas tant l’incendie lui-même que les fumées», selon Fabrice Rosay. Un important dispositif a été «rapidement déployé» sur les lieux, selon la préfecture.

Le feu ne s’est pas propagé au rez-de-chaussée ni aux étages supérieurs et aucune trace n’était visible depuis l’extérieur de l’immeuble, a constaté une journaliste de l’AFP.

Douze autres personnes ont fait l’objet d’examens par les secours et un gymnase a été ouvert par la ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées, a précisé la préfecture.

«Les autres personnes qui logent dans le bâtiment, on leur a demandé de rester dans leur logement», a précisé le préfet. Le parquet de Lyon s’est également rendu sur les lieux du drame et une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.

Le maire de Lyon Grégory Doucet, qui s’est rendu sur place, a salué la «mobilisation rapide et exemplaire» des pompiers, du Samu, de la police et des agents de la ville.