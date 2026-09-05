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Quatre morts dans une attaque russe dans le centre-est de l’Ukraine

Keystone-SDA

Au moins quatre personnes ont été tuées et cinq blessées dans une attaque russe contre la ville de Kamianske, dans le centre-est de l'Ukraine, selon l'administration militaire régionale samedi.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Trois des blessés sont à l’hôpital. Parmi eux se trouve une femme de 30 ans qui est en soins intensifs», a écrit sur le réseau social Telegram le chef de l’administration de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Les émissaires américains, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont attendus à Moscou et à Kiev ce week-end, porteurs, selon le président américain Donald Trump, d’une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

«Nous les avons envoyés pour voir si nous pouvions faire avancer les choses et il y a une bonne chance pour que nous y parvenions», a affirmé M. Trump.

Selon le média Axios, MM. Witkoff et Kushner se rendent d’abord samedi à Moscou pour des entretiens avec le président russe Vladimir Poutine, puis dimanche à Kiev pour parler avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Donald Trump n’a pas précisé si la proposition dont ils sont porteurs impliquait une cession de territoire de la part de l’Ukraine, comme il l’avait laissé entendre auparavant, mais il a déclaré: «Nous avons une idée pour la paix».

Nombreuses propositions américaines

Le président américain a attribué la guerre, qui a débuté avec le lancement d’une offensive russe contre l’Ukraine en février 2022, à un «problème de personnalité» entre MM. Zelensky et Poutine.

Ce sera la première fois que MM. Kushner et Witkoff se rendront à Kiev, ville ravagée par la guerre. Les deux émissaires américains se sont déjà rendus à Moscou, pour la dernière fois en janvier.

Depuis son retour à la Maison-Blanche début 2025, M. Trump a amorcé plusieurs cycles de pourparlers pour tenter de trouver une issue au conflit, qui pour l’heure n’ont mené à aucune avancée tangible.

Moscou a multiplié ces dernières semaines ses frappes de drones et missiles de jour comme de nuit sur Kiev et d’autres villes du pays, où les alertes aériennes se succèdent à un rythme de plus en plus rapproché. Cet été, l’armée ukrainienne a également intensifié ses bombardements en Russie, parfois très loin du front, disant cibler des infrastructures logistiques, militaires et énergétiques.

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