Quatre morts et 35 blessés dans un accident de car

3 minutes

(Keystone-ATS) Quatre passagers d’un car Flixbus longue distance sont morts mercredi et trente-cinq personnes ont été blessées dans un accident survenu dans l’est de l’Allemagne, a indiqué la police. Le véhicule est sorti de l’autoroute pour une raison inconnue.

L’accident s’est produit vers 09h45 locales, non loin de la ville de Leipzig, un peu moins de deux heures après que le bus à un étage a quitté Berlin à destination de Zurich, en Suisse.

La police qui avait dans la journée annoncé la mort de cinq personnes a revu le bilan dans la soirée: “une personne initialement déclarée décédée à la police se trouve dans un état critique, de sorte que le nombre de personnes décédées dans l’accident de la route doit être corrigé à quatre”, selon un communiqué.

Parmi les 54 personnes à bord, dont deux chauffeurs, 29 personnes ont été légèrement blessées et six grièvement, selon ce dernier décompte. Le car “est sorti de la route et s’est renversé”, avait indiqué plus tôt la police de Leipzig. “Rien ne laisse à penser qu’un autre véhicule soit impliqué dans l’accident”, avait-elle ajouté.

Contact avec la représentation suisse

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a “pris connaissance, avec regret, (de ce) grave accident de bus”, a réagi son chef de la Communication Nicolas Bideau mercredi sur le réseau social X.

“La représentation suisse à Berlin est en contact avec les autorités compétentes sur place”, a ajouté un porte-parole du DFAE interrogé par Keystone-ATS. Les services du conseiller fédéral Ignazio Cassis ajoutent que “des clarifications sont actuellement en cours” et prient les ressortissants suisses sur place de suivre les consignes des autorités locales.

Chauffeurs “en vie”

Les deux chauffeurs du véhicule “sont en vie”, a précisé à l’AFP un porte-parole de Flixbus, société allemande gérant une importante flotte d’autocars longue distance dans plusieurs pays européens, au Maroc et aux Etats-Unis. Les chauffeurs sont un Tchèque de 62 ans et un Slovaque de 53 ans, a précisé la police.

“Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues”, a ajouté Flixbus, assurant “coopérer avec les autorités et les services de secours”. La gravité de l’accident a entraîné une importante opération de secours toute la journée. La fermeture complète de l’autoroute a pu être levée vers 21h30.

Il y a un peu moins de cinq ans, le 19 mai 2019, un autocar Flixbus assurant la liaison Berlin-Munich, avait eu un accident également près de Leipzig faisant un mort et plus de 60 blessés.