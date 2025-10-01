Quinze minutes de lecture dans le Léman Express pour les élèves

Keystone-SDA

Depuis lundi et jusqu'au 17 octobre, plus de 2000 élèves genevois pratiquent leur quart d'heure de lecture silencieuse habituel à bord du Léman Express. Ce moment est suivi d'une rencontre avec des artistes - écrivains, poètes, journalistes, mais aussi cinéastes, musiciens et autres personnalités.

2 minutes

(Keystone-ATS) Intitulé «Wagons-lit, lectures en silence», cet événement constitue le troisième épisode du festival littéraire Les Livrées. Il vise à valoriser le quart d’heure de lecture pratiqué dans les écoles du canton de Genève par des classes du primaire et du secondaire. A cette occasion, les élèves, les enseignants et l’ensemble du personnel lisent le livre de leur choix.

Début septembre, un voyage-pilote entre les gares Cornavin et de Chêne-Bourg a réuni une quinzaine d’élèves de 10 à 15 ans. Après leur quart d’heure de lecture, le temps du trajet, ils ont échangé avec le journaliste et écrivain Maxime Pégatoquet.

Quatorze autres personnes, dont les éditeurs Francine Bouchet et Alain Berset, l’autrice et illustratrice Cécile Koepfli et l’auteur-compositeur Paul Castellano alias Lupa, rencontreront aussi des classes. Ces lectures seront aussi proposées au grand public trois mercredi d’octobre, en partenariat avec le Festival Antigel.

Références littéraires

Par ailleurs, depuis lundi et jusqu’au 8 novembre, les voyageurs du RER franco-valdo-genevois peuvent écouter des podcasts de dix à quinze minutes disponibles via un QR code. Au programme, des auteurs genevois qui parlent de leurs références en matière de littérature romande, comme Julie Gilbert d’Annemarie Schwarzenbach, Matthieu Mégevand de Catherine Safonoff ou encore Fabienne Radi de Charles-Albert Cingria.

Le festival Les Livrées entend réunir les gens autour des livres afin qu’ils partagent leur expérience de lecteur dans un contexte non institutionnel, en lien avec des événements littéraires existants. Le premier épisode correspondait au Printemps de la poésie et le second, à la Journée suisse de la lecture à voix haute. Le quatrième épisode aura lieu en novembre, lors de la 11e édition du Salon des petits éditeurs.

https://les-livrees.ch