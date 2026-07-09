Réintroduction du vote électronique à Neuchâtel: 7100 inscriptions

Keystone-SDA

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Le vote électronique, qui sera à nouveau possible à partir de la votation fédérale de fin novembre dans le canton de Neuchâtel, suscite de l'intérêt avec plus de 7100 inscriptions actuellement. Ce canal de vote séduit particulièrement les 7306 Neuchâtelois qui habitent l'étranger.

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(Keystone-ATS) Les Suisses, qui habitent à l’étranger, «peuvent rencontrer des problèmes de délais postaux dans certains pays et quand deux scrutins sont rapprochés, comme lors du deuxième tour d’une élection», a déclaré jeudi dans une interview à Arcinfo, Séverine Despland, chancelière d’Etat.

La demande pour le vote électronique «est manifestement là, puisque nous avons plus de 7100 inscriptions. Il y en a eu 6500 dans les deux semaines suivant l’annonce du lancement, le 16 juin», a-t-elle précisé.

Pionnier

Un plafond de 30% des corps électoraux cantonaux, fixé par la Confédération, sans compter les Suissesses et Suisses de l’étranger, pourra voter électroniquement. Soit environ 39’700 personnes dans le canton de Neuchâtel sur 115’000 électrices et électeurs pour une votation et une élection au niveau fédéral.

Pour les scrutins cantonaux et communaux, il n’y a pas de plafond. L’électorat est ici composé de 139’000 personnes. La différence tient au droit de vote des étrangers.

Neuchâtel avait été pionnier et l’un des trois premiers cantons pilote à recourir au vote électronique en 2005. La Confédération, qui avait décidé d’un arrêt en 2019, l’a relancé en 2023 avec les cantons de Bâle-Ville, St-Gall et Thurgovie, puis les Grisons l’année suivante.

Entre 2005 et 2009, le vote électronique à Neuchâtel «a été utilisé sans incident lors de 56 scrutins», a expliqué Séverine Despland. Toutes les classes d’âge étaient représentées, même si le plus grand nombre était dans la tranche des 45 à 75 ans. Lors du dernier scrutin, une votation fédérale en février 2019, 4759 personnes avaient voté électroniquement, a ajouté la chancelière.