Résultats finaux du canton de Vaud

Résultats finaux des votations cantonales dans le canton de Vaud

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Initiative «Sauvons le Mormont»: Non

Pourcentage de oui: 41,07 % (80’587 voix) Pourcentage de non: 58,93 % (115’617 voix) Taux de participation: 45,96 % Contre-projet à l’initiative «Sauvons le Mormont»: Oui

Pourcentage de oui: 73,28 % (142’451 voix) Pourcentage de non: 26,72 % (51’931 voix) Taux de participation: 45,96 % «Sauvons le Mormont» initiative ou contre-projet: Contre-project

Initiative: 21,68 % (38’963 voix) Contre-project: 78,32 % (140’782 voix) Taux de participation: 45,96 % Atteindre le quorum de 5% aussi avec des listes apparentées: Non

Pourcentage de oui: 52,71 % (99’789 voix) Pourcentage de non: 47,29 % (89’540 voix) Taux de participation: 45,88 % Raccourcir le délai d’attente des étrangers vivant dans le canton pour voter et être élus au niveau communal: Non

