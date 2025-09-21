La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Réunion d’urgence lundi du Conseil de sécurité de l’ONU

Keystone-SDA

Le ministère estonien des Affaires étrangères a annoncé dimanche qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendrait à sa demande lundi. Elle fera suite à l'incursion de trois avions russes dans son espace aérien.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Trois avions de chasse MiG-31 de la Fédération de Russie sont entrés dans l’espace aérien estonien au-dessus du golfe de Finlande et y sont restés pendant environ 12 minutes, ont alerté vendredi l’Estonie et l’Otan.

L’Italie, qui assume au sein de l’Otan une mission de police du ciel balte, mais aussi la Suède et la Finlande ont fait décoller des appareils pour intercepter les trois intrus.

Il s’agit de la première fois en 34 ans d’adhésion de l’Estonie à l’ONU que ce pays membre de l’UE et de l’Otan, et ferme soutien de l’Ukraine, demande officiellement une réunion d’urgence du Conseil de sécurité.

