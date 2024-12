Rabais de distribution en hausse pour la presse et les périodiques

Keystone-SDA

Le rabais octroyé aux quotidiens et hebdomadaires augmentera en 2025. Le Conseil fédéral l'a fixé vendredi à 28 centimes par exemplaire distribué par la Poste, soit 3 centimes de plus que cette année. La presse associative profitera d’une hausse de 2 centimes.

(Keystone-ATS) Au 1er octobre 2024, 147 journaux et périodiques locaux et régionaux bénéficiaient de l’aide indirecte à la presse, soit le même nombre qu’une année plus tôt. Par contre, la quantité d’exemplaires soutenus a baissé de 5,9 millions pour atteindre 104,6 millions. Malgré cette diminution, l’aide allouée a dépassé de 0,6 million le montant à disposition.

Même si cette différence est soustraite des 30 millions prévus pour 2025, le solde suffit pour que le Conseil fédéral puisse fixer à 28 centimes par exemplaire le rabais pour la distribution ordinaire de la presse locale et régionale accordé en 2025.

Pour la presse associative et des fondations, une enveloppe de 20 millions de francs est disponible en 2025. S’y ajoutent 1,9 million de francs qui n’ont pas été utilisés. Au 1er octobre 2024, 870 titres profitaient de l’aide à la presse, soit 43 de moins qu’une année plus tôt, pour un total de 99 millions d’exemplaires (-6,9 millions qu’en 2023).