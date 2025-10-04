La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Radio Fribourg/Freiburg reçoit le prix du bilinguisme 2025

Keystone-SDA

Le prix de la journée du bilinguisme 2025 vient d'être décerné à Radio Fribourg/Freiburg pour son projet d’événement immersif avec plusieurs artistes bilingues. Il récompense également le média local pour sa contribution générale au bilinguisme au quotidien.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le projet mis en exergue de vitrine d’exposition (showcase) bilingue consiste en une émission commune à Radio Fribourg et Radio Freiburg, a expliqué la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) de l’Etat de Fribourg. Il s’agit d’un événement immersif rassemblant des artistes bilingues.

La récompense vise également à souligner la contribution de Radio Fribourg/Freiburg au «bilinguisme vivant du canton de Fribourg», tant par ses émissions réunissant la population fribourgeoise, «quelle que soit sa langue». Elle est dotée d’un montant de 1000 francs.

Deuxième prix

Un deuxième prix récompense par ailleurs «Théâtre Welsch», une activité extrascolaire soutenue par la commune singinoise de Wünnewil-Flamatt qui propose aux élèves à partir de la 3H des cours de théâtre en français. Ici, la somme remise s’élève 500 francs, précise le communiqué.

Pour rappel, le prix de la journée du bilinguisme à Fribourg valorise chaque année les actions en faveur d’un bilinguisme vivant. Il est remis à l’occasion de la journée du bilinguisme, instituée par la loi depuis 2015.

