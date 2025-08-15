La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Randonneur tué par un ours dans le nord du Japon

Keystone-SDA

Un randonneur, attaqué par un ours brun jeudi, a été retrouvé mort vendredi dans le nord du Japon, ont indiqué des responsables locaux.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été attaqué alors qu’il marchait sur un sentier du mont Rausu, sur l’île septentrionale de Hokkaido, jeudi matin, a déclaré un porte-parole de la police locale à l’AFP.

Avant de découvrir le corps, les autorités avaient d’abord trouvé un portefeuille, contenant des pièces d’identité, une montre, une chemise ensanglantée, un chapeau ainsi que des traces de sang sur des arbres et le sol, a indiqué l’agence de presse Kyodo en citant la police.

Dans ce même secteur, des chasseurs ont capturé et tué un ours près du sentier, a déclaré à l’AFP un employé de la ville de Shari, où a eu lieu l’attaque.

Une analyse ADN doit être effectuée pour déterminer s’il s’agit de l’animal coupable de l’attaque mortelle.

Le nombre d’ours bruns sur l’île d’Hokkaido a diminué en 2023 pour la première fois depuis 1991, selon les dernières estimations publiées en août. Il y en avait environ 11’600 fin 2023, soit 500 de moins que l’année précédente.

Le gouvernement de Hokkaido a lancé une chasse sans précédent aux ours bruns, avec 1804 spécimens capturés d’avril 2023 à mars 2024.

Au Japon, les rencontres entre humains et ours ont atteint un niveau record, avec 219 personnes attaquées et six morts sur cette même période.

