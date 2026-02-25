Rapport sur la politique familiale dans le canton du Jura

Le Gouvernement jurassien devra rédiger un rapport sur la politique familiale que le canton entend mener à moyen et long terme. Le Parlement a adopté mercredi par 33 voix contre 12 et 14 abstentions cet élément d'une motion déposée par le Parti socialiste.

(Keystone-ATS) «Ce rapport devra dresser un état des lieux et présenter un plan d’actions pour identifier les priorités de la politique familiale du canton», a détaillé la députée Lisa Raval. Pour la motionnaire, il est nécessaire d’ouvrir un débat structuré sur la politique familiale.

Par la voix du ministre de la cohésion sociale, de la justice et de la police Valentin Zuber, le gouvernement s’est dit favorable à l’élaboration d’un nouveau rapport sur la politique familiale pour maintenir une vision globale et coordonnée. Au vote, seule l’UDC a rejeté en bloc ce texte.

Pas de révision de la loi

L’autre point de la motion qui demandait une actualisation de la loi familiale de 1988 en raison de l’évolution de la société a été rejeté par 38 voix contre 21. Le gouvernement recommandait aussi le rejet de cet aspect de la motion, estimant que le canton n’était pas resté inactif et qu’une révision complète de la loi exigerait un travail conséquent et des ressources.