Raye souffle sa joie contagieuse sur les 60 bougies du MJF

Keystone-SDA

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La chanteuse britannique Raye a joyeusement ouvert les feux du 60e Montreux Jazz Festival (MJF) vendredi soir. Pour fêter cet anniversaire, elle a soufflé avec panache et charisme sur un show unique et sur mesure, invitant par surprise Alicia Keys et Mark Ronson.

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(Keystone-ATS) Présente pour la troisième fois de suite sur la Riviera, Raye, de son vrai nom Rachel Agatha Keen, a parfaitement orchestré un concert spécial de plus de deux heures et quart, à guichets fermés. La star londonienne est arrivée sur scène sur le coup des 21h00, accompagnée d’un orchestre symphonique jazzy de 19 musiciens et deux choristes.

Célébrant six décennies de musique jazz, soul, blues et pop, Raye a proposé 22 titres, mêlant à la fois ses meilleurs hits entre jazz et R&B, des collaborations inédites avec la star américaine Alicia Keys et le chanteur, guitariste et producteur anglais Mark Ronson.

Elle a aussi rendu hommage à des légendes qui se sont produites à Montreux, interprétant des classiques revisités de James Brown, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Prince et Al Green.