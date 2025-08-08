La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Recul de la construction de logements dans le canton de Berne

Keystone-SDA

En 2023, 2,7 milliards de francs ont été investis pour la construction de logements dans le canton de Berne. Par rapport à l'année précédente, 1200 logements de moins ont été construits, a indiqué vendredi l’Office cantonal de l’économie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Au total, 3200 nouveaux logements ont été construits, soit le niveau le plus bas depuis 2013 et un chiffre nettement inférieur à la moyenne des dix années précédentes. Cette dernière était de 4200 nouveaux logements par an selon les informations données par l’Office de l’économie sur son site internet.

La plupart des nouveaux logements ont été construits dans la région administrative de Berne-Mittelland. Au niveau communal, c’est la ville de Berne qui a enregistré la plus forte augmentation avec 358 nouveaux logements, suivie de Münchenbuchsee (168) et Bienne (154). Dans environ 35% des communes bernoises, aucun nouveau logement n’a été construit en 2023.

Par rapport à la population, les régions de l’Emmental et de la Haute-Argovie ont connu la plus forte activité de construction, tandis que le Jura bernois a connu la plus faible.

En Suisse, 30 milliards de francs ont été investis dans de nouveaux logements en 2023, dont 8,7% dans le canton de Berne.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision