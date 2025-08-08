Recul de la construction de logements dans le canton de Berne

Keystone-SDA

En 2023, 2,7 milliards de francs ont été investis pour la construction de logements dans le canton de Berne. Par rapport à l'année précédente, 1200 logements de moins ont été construits, a indiqué vendredi l’Office cantonal de l’économie.

1 minute

(Keystone-ATS) Au total, 3200 nouveaux logements ont été construits, soit le niveau le plus bas depuis 2013 et un chiffre nettement inférieur à la moyenne des dix années précédentes. Cette dernière était de 4200 nouveaux logements par an selon les informations données par l’Office de l’économie sur son site internet.

La plupart des nouveaux logements ont été construits dans la région administrative de Berne-Mittelland. Au niveau communal, c’est la ville de Berne qui a enregistré la plus forte augmentation avec 358 nouveaux logements, suivie de Münchenbuchsee (168) et Bienne (154). Dans environ 35% des communes bernoises, aucun nouveau logement n’a été construit en 2023.

Par rapport à la population, les régions de l’Emmental et de la Haute-Argovie ont connu la plus forte activité de construction, tandis que le Jura bernois a connu la plus faible.

En Suisse, 30 milliards de francs ont été investis dans de nouveaux logements en 2023, dont 8,7% dans le canton de Berne.