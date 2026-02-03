La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Recul de la population de la Ville de Moutier l’an dernier

Keystone-SDA

La Ville de Moutier, devenue jurassienne le 1er janvier, a perdu 192 habitants l'an dernier. La cité prévôtoise comptait ainsi au 31 décembre 2025 7110 habitants, soit un recul de 2,6% par rapport à 2024.

(Keystone-ATS) La population suisse s’établissait à 5042 habitants, soit un recul de 141 personnes par rapport à une année auparavant. Celle des étrangers s’élève à 2068, soit une diminution de 51 personnes, a annoncé mardi la Chancellerie municipale. La Ville a enregistré 77 décès pour 33 naissances.

Les chiffres de la population prennent en compte la fermeture du centre pour requérants qui accueillait 30 personnes. Exception faite de 2024, la Ville de Moutier est confrontée depuis une dizaine d’années à un recul démographique.

