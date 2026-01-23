Recul en 2025 du nombre d’intervention des pompiers bernois

Keystone-SDA

En 2025, le nombre des interventions des sapeurs-pompiers du canton de Berne liées à des incidents sur des installations ferroviaires a enregistré une hausse de 48%. En revanche, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir nettement moins souvent pour des événements naturels.

1 minute

(Keystone-ATS) L’année dernière, les 160 organisations de sapeurs-pompiers du canton de Berne ont dû intervenir moins souvent qu’en 2024: 9753 fois contre 9937, a souligné vendredi l’Assurance immobilière Berne (AIB).

Comme l’année précédente, la plupart de ces interventions ont été déclenchées par une alarme automatique, par exemple lorsqu’une installation de détection d’incendie signale la présence de fumée dans un bâtiment. Viennent ensuite les interventions dues à des mesures de secours.

L’augmentation la plus importante est enregistrée pour les incidents sur des installations ferroviaires avec 40 interventions, soit une hausse de 48%. Les incidents liés au pétrole et à l’essence ainsi que les sauvetages de personnes ont légèrement augmenté.

La plus forte baisse concerne les événements naturels, avec un recul de 21%. Le canton a connu en 2025 nettement moins d’intempéries que les années précédentes.