La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Recul généralisé dans l’industrie d’avril à juin

Keystone-SDA

La production comme les recettes ont diminué dans le secteur secondaire suisse au deuxième trimestre, en comparaison annuelle. L'industrie a connu des évolutions contrastées selon les domaines d'activité, quand la construction a globalement résisté.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La production a reculé de 0,4% en comparaison annuelle tandis que les chiffres d’affaires ont diminué de 1,2%, selon les résultats provisoires de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi.

Dans l’industrie, la pharma a affiché une production en hausse de 1,6% et des recettes en croissance de 3,2%, selon des chiffres corrigés des effets calendaires. Dans la cokéfaction, le raffinage et l’industrie chimique, les chiffres d’affaires ont flambé de presque 12%, quand la production a stagné.

La fabrication de produits électroniques et l’horlogerie ont affiché des hausses de près de 2% pour les deux critères, quand le domaine des produits métalliques a diminué de 1% et 2% respectivement. L’industrie du textile et de l’habillement a peiné, avec des reculs autour de 5%. Quant aux industries alimentaires et du tabac, la fabrication a grappillé 1,3% et les recettes 5%.

Le domaine de la production et de la distribution d’énergie a vu la production s’effondrer de 9% et les chiffres d’affaires de plus de 13% sur un an.

Dans la construction, tant la fabrication que les recettes ont augmenté pour le bâtiment et le génie civil, quand ces deux critères ont décliné pour les travaux spécialisés.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision