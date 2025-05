Regroupement de l’administration à Neuchâtel: 7 millions de plus

Keystone-SDA

Le regroupement de l'administration neuchâteloise se poursuit. Un crédit de près de 6,3 millions de francs est demandé pour le financement de la 2e phase du programme vitamine en lien avec des travaux d’aménagement et du mobilier. Un crédit complémentaire de 700'000 francs est aussi requis notamment pour améliorer l'accueil des bénéficiaires du SPAJ.

3 minutes

(Keystone-ATS) « L’objectif du Conseil d’État est de poursuivre l’optimisation de l’occupation des locaux de l’administration cantonale initiée par le 1er programme vitamine, d’améliorer l’accueil et l’accessibilité aux utilisateurs, ainsi que d’encourager les synergies entre les entités étatiques », a-t-il indiqué jeudi.

Le projet recouvre deux opérations, soit le regroupement du Service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) et la création d’un centre de compétences territoire, mobilité et patrimoine. Actuellement, les 127 personnes du SPAJ sont réparties sur six lieux, contre deux dans le futur, à Tivoli à Neuchâtel et aux Docks à La Chaux-de-Fonds.

« Le regroupement du SPAJ apparaît aujourd’hui comme une nécessité, tant sur le plan organisationnel que dans une perspective d’amélioration de la qualité des services offerts aux personnes vulnérables. Une telle démarche permettra d’assurer une approche globale et intégrée de la protection, en tenant compte du fait que les situations d’enfants, d’adolescents et d’adultes en difficulté sont souvent interreliées », peut-on lire dans le rapport.

Au niveau de l’accueil, des espaces adaptés, accessibles, conviviaux et dédiés aux bénéficiaires seront installés. Des lieux d’entretien sécurisés et confidentiels seront créés.

Nouveau pôle de compétences

Un nouveau pôle de compétences, comptant actuellement 214 personnes sur cinq lieux, sera créé. Il va regrouper des services des domaines de l’aménagement du territoire, de la mobilité, du patrimoine et des bâtiments. Il vise à rassembler de manière cohérente des compétences fréquemment associées.

Le regroupement permettra d’augmenter la cohérence d’un large spectre d’activités, aussi bien à destination du public que des professionnels des branches de l’aménagement du territoire, de l’énergie, du patrimoine, des ponts et chaussées, peut-on lire dans le rapport du Conseil d’Etat.

Le crédit complémentaire de 700’000 francs est lié au rapport adopté le 25 juin 2019 et qui portait sur un crédit 31 millions. Ce dernier avait déjà fait l’objet d’un premier crédit complémentaire en 2022 de près de 8 millions, rendu nécessaire par l’évolution du périmètre du projet et les effets que la pandémie de Covid-19 a eus en matière d’organisation du travail.

Ce crédit complémentaire s’explique par la nécessité de réaliser des aménagements spécifiques à l’accueil du public relevant du SPAJ, tels que la réception, les salles d’entretien ou les espaces d’attente, qui requièrent un investissement supérieur à celui prévu pour des espaces de bureaux dynamiques standards.