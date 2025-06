Remise de 11 Prix suisses de l’art et 17 Prix suisses de design

Keystone-SDA

L'Office fédéral de la culture (OFC) a remis à nouveau cette année 11 Prix suisses d'art et 17 Prix suisses de design. Plusieurs créateurs romands figurent parmi les lauréats de ces prix dotés de 25'000 francs chacun.

(Keystone-ATS) Tous les Prix suisses d’art et de design ont été attribués lundi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, indique l’OFC dans un communiqué.

Les 11 Prix suisses de l’art vont à cinq artistes romands ou basés en Suisse romande. Il s’agit des Genevois James Bantone et Bastien Gachet, de l’Iranien Zahra Hakim, qui vit et travaille à Genève, et du Français Paul Paillet, aussi installé dans la ville du bout du lac. Sans oublier l’artiste colombienne Guadalupe Ruiz, basée à Bienne (BE).

Les prix de design 2025 ont quant à eux été attribués, dans la catégorie « design textile et mode » à trois lauréats, dont une romande: Josiane Martinho Miguel de Boudevilliers (NE), qui vit et travaille entre Genève, Neuchâtel et Paris.