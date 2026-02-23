La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Renault rachète la totalité de Flexis

Keystone-SDA

Le groupe Renault a annoncé lundi prendre le contrôle de la société de camionnettes électriques Flexis, dont il détenait jusque-là 45%, par le rachat des parts de Volvo et de CMA CGM.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Renault Group, Volvo Group et le Groupe CMA CGM ont conclu un accord pour permettre à Flexis d’entrer dans une nouvelle étape de son développement», écrit Renault dans un communiqué.

«Avec cet accord, Renault Group va prendre l’intégralité du capital de Flexis et mener à son terme la conduite du projet qui continuera d’être fortement ancré en France», ajoute le groupe.

La co-entreprise Flexis avait été créée en mars 2024 pour produire des petits utilitaires destinés à la livraison du dernier kilomètre en milieu urbain. Renault et Volvo Group en possédaient chacun 45% tandis que l’armateur CMA CGM en détenait 10%.

Dès l’annonce de la co-entreprise, il avait été assuré que la production des futurs fourgons serait localisée à l’usine de Sandouville, en Seine-Maritime, avec des promesses d’investissements et d’embauches à la clé.

«D’ici la fin 2026, la production du Renault Trafic Van E-Tech electric premier modèle de la gamme, débutera à l’usine Renault Group de Sandouville», indique Renault lundi.

Le fabricant suédois de poids lourds Volvo, propriétaire de la marque Renault Trucks, «commercialisera également le véhicule à partir de 2027», ajoute le communiqué.

L’accord «reste soumis à l’achèvement de l’ensemble des processus d’approbation réglementaire», précise Renault, qui avait déjà annoncé son intention de posséder la totalité de Flexis.

