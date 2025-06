Rencontre entre les exécutifs de Bienne et du canton de Berne

Keystone-SDA

Le Conseil-exécutif bernois a rencontré mercredi le Conseil municipal de Bienne. Différentes thématiques, notamment en lien avec les finances et le bilinguisme, ont été discutées lors de cet échange entre les deux exécutifs.

(Keystone-ATS) Lors de la rencontre, qui s’est tenue à Bienne, les élus de la ville et du canton ont évoqué de thèmes financiers, comme la péréquation, la compensation des charges et la révision de la Loi sur les impôts. Ils ont aussi parlé des conséquences, pour la ville et le canton, du programme d’allégement 2027 de la Confédération, indiquent mercredi les deux parties dans un communiqué commun.

Il a enfin été question du bilinguisme, thème cher à la ville de Bienne. Les deux exécutifs ont évoqué son importance au niveau scolaire – avec le projet de filière bilingue – culturel mais aussi financier.

La rencontre s’est tenue dans une ambiance constructive, avec le souhait, de part et d’autre, de renforcer les liens en vue de l’élaboration des prochains dossiers communs, mais aussi de renforcer les liens entre le gouvernement bernois et les autorités de la deuxième ville du canton, note encore le communiqué.