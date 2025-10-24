Rencontre Trump-Kim «pas au programme» de la tournée en Asie

Keystone-SDA

Une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n'est "pas au programme" de la tournée en Asie du président américain, qui doit notamment se rendre en Corée du Sud. C'est ce qu'a déclaré vendredi un responsable américain.

(Keystone-ATS) «Le président, bien sûr, a exprimé sa volonté de rencontrer Kim dans un avenir proche. Cela ne figure pas au programme de ce voyage», a affirmé ce responsable à des journalistes sous le couvert de l’anonymat.